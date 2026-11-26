Mihai Fifor consideră că finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) va pune România în fața unor provocări financiare majore. Social-democratul susține că pierderea unei părți din finanțarea europeană și obligațiile de plată aferente investițiilor neterminate riscă să afecteze construcția bugetului pentru anul 2027.

Mihai Fifor a atras atenția, într-o postare pe Facebook, asupra dificultăților privind finanțarea investițiilor după încheierea PNRR, în contextul în care o eventuală rectificare bugetară depinde de deciziile Comisiei Europene referitoare la ultimele două cereri de plată.

„Suntem la sfârșitul lunii noiembrie, iar decizia privind o nouă rectificare bugetară depinde, în bună măsură, de sumele pe care Comisia Europeană le va valida în ultimele două cereri de plată din PNRR. Dincolo de dificultățile momentului, se conturează însă o problemă mult mai complicată: finanțarea dezvoltării României după încheierea acestui program.”

Social-democratul a criticat atât modul în care a fost elaborat Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și gestionarea ulterioară a acestuia, invocând reducerea alocării financiare inițiale și existența unor investiții nefinalizate.

„PNRR a reprezentat o oportunitate istorică de modernizare a României. Un program scris pe furiș, departe de dezbaterea publică, marcat însă de deficiențe aberante de concepție, întârzieri în implementare și reforme nefinalizate. Din cele 29,2 miliarde de euro alocate inițial României au mai rămas, după trei renegocieri, 20,1 miliarde. Spitale, autostrăzi, școli și campusuri universitare au rămas neterminate. Potrivit Consiliului Fiscal, la sfârșitul lunii septembrie, pierderile efective însumau deja 1,23 miliarde de euro.”

Mihai Fifor a făcut referire și la declarațiile ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene privind sumele pe care România riscă să nu le mai primească, precum și condițiile în care o parte dintre acestea ar putea fi recuperate.

„Chiar aseară, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene confirma dimensiunea problemei: din ultimele 6,4 miliarde de euro pe care România le mai are de încasat, 3,4 miliarde riscă să fie suspendate. Aproape un miliard de euro nu mai poate fi recuperat, din cauza reformelor neîndeplinite. Alte 2,4 miliarde ar putea fi recuperate dacă România demonstrează că și-a îndeplinit obligațiile asumate până la 31 august 2026.”

În opinia lui Mihai Fifor, consecințele pierderii fondurilor europene trebuie analizate inclusiv din perspectiva angajamentelor financiare asumate de statul român pentru proiectele aflate în derulare.

„Or, problema nu se rezumă la banii pe care nu îi mai încasăm. În spatele acestor cifre sunt contracte semnate, șantiere deschise, lucrări executate și obligații de plată. Dispariția finanțării europene nu înseamnă și dispariția acestor obligații.”

În acest context, reprezentantul PSD a criticat guvernarea condusă de Ilie Bolojan, susținând că situația financiară generată de PNRR reprezintă una dintre principalele provocări cu care se confruntă social-democrații la guvernare.

„PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării și se confruntă acum cu una dintre cele mai mari provocări: gestionarea unei găuri financiare uriașe, generate numai de PNRR, la încheierea celei mai toxice guvernări de după 1989, guvernarea Ilie Bolojan . O responsabilitate care presupune decizii dificile, echilibru și rigoare în administrarea resurselor publice. O misiune cu atât mai complicată cu cât bugetul pentru 2027 riscă să fie destabilizat încă din start de povara financiară a acestei bombe cu ceas lăsată moștenire de Bolojan.”

Fifor consideră că preluarea la bugetul de stat a costurilor necesare finalizării proiectelor începute prin PNRR ar putea limita resursele disponibile pentru alte domenii. Acesta susține că identificarea unor alternative de finanțare trebuie să reprezinte o prioritate înaintea elaborării bugetului pentru anul viitor.

„Într-un context economic deja complicat, cu un deficit ridicat și costuri semnificative ale datoriei publice, fiecare miliard de euro preluat la bugetul național pentru finalizarea investițiilor din PNRR restrânge posibilitatea de a finanța alte priorități economice și sociale. De aceea, evaluarea riguroasă a investițiilor neterminate, identificarea surselor alternative de finanțare și accelerarea absorbției fondurilor de coeziune trebuie să preceadă construcția bugetului pentru anul viitor.”

Social-democratul a pledat, totodată, pentru realizarea unei evaluări publice a întregului program, de la elaborarea acestuia în 2021 până la implementarea investițiilor și reformelor asumate de România.

„Desigur, România are nevoie și de un bilanț public al PNRR, de la concepție la implementare. Cât de realiste au fost angajamentele asumate ticălos, pe ascuns, de USR-PNL în 2021? Ce am construit, câți bani am pierdut, din ce cauze și cine răspunde?”

Mihai Fifor a afirmat că o asemenea analiză este necesară și în perspectiva negocierilor pentru următorul cadru financiar european, considerând că performanța României trebuie evaluată în funcție de rezultatele obținute prin utilizarea fondurilor europene.

„Este o analiză cu atât mai necesară cu cât România se pregătește pentru negocierile privind viitorul exercițiu financiar european 2028–2034, iar lecția dură a PNRR nu poate fi trecută cu vederea. Pentru că adevărata măsură a performanței unui stat nu este dată de câți bani reușește să negocieze la Bruxelles, ci de capacitatea sa de a transforma acești bani în dezvoltare și prosperitate pentru cetățenii săi.”