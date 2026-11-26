Rafinăria Petrotel va avea un nou patron. Un consorțiu condus de miliardarul american Todd Boehly, prin Eldridge, a anunțat pe 25 noiembrie 2026 un acord pentru preluarea activelor internaționale ale Lukoil.

În tranzacție participă și o instituție guvernamentală americană, iar portofoliul vizat include rafinăria Petrotel din România. Achiziția nu este finalizată și depinde de aprobările autorităților competente, scrie Kyiv Independent.

Alături de Eldridge, consorțiul include U.S. International Development Finance Corporation — DFC, instituția de finanțare pentru dezvoltare a guvernului american —, Catena Investment Holding, din Emiratele Arabe Unite, și Xtellus Partners.

Acordul vizează achiziția integrală a Lukoil International GmbH, compania prin care grupul rus deține active energetice în afara Rusiei. Potrivit comunicatului consorțiului, DFC ar urma să primească o participație fără o contribuție financiară inițială din partea contribuabililor americani.

Mecanismul convenit presupune oferirea unor acțiuni supuse restricțiilor, emise de PJSC Lukoil și de alte companii rusești, în schimbul întregului capital al Lukoil International.

Conform termenilor anunțați, titlurile oferite drept contraprestație vor fi păstrate într-un cont de custodie cu restricții timp de cinci ani sau până la ridicarea sancțiunilor. Consorțiul afirmă că această structură evită o plată directă în numerar către Rusia.

La finalizarea operațiunii, activele Lukoil International ar urma să fie separate complet de proprietatea companiei-mamă rusești.

Comunicatul enumeră explicit Petrotel, alături de rafinăriile Burgas, din Bulgaria, și Zeeland, din Țările de Jos. Cele trei unități au o capacitate cumulată de aproximativ 350.000 de barili pe zi, potrivit consorțiului.

Reuters relatează că pachetul internațional include, de asemenea, zăcăminte din Azerbaidjan și Kazahstan și o rețea extinsă de benzinării. Surse citate de agenție estimează valoarea portofoliului la aproximativ 16 miliarde de dolari, în timp ce titlurile Lukoil implicate în schimb ar avea o valoare de circa 10 miliarde de dolari. Cele două cifre se referă la componente diferite ale operațiunii.

Acordul necesită aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA, cunoscut drept OFAC. Todd Boehly a declarat pentru Reuters că finalizarea tranzacției ar putea dura până la un an. Lukoil se află sub sancțiuni americane impuse în octombrie 2025. Potrivit Reuters, Trezoreria va examina operațiunea pentru a evalua protejarea intereselor de securitate națională ale Statelor Unite ale Americii.

Acordul a provocat reacții politice la Washington. Gregory Meeks, principalul reprezentant democrat din Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a cerut oprirea implicării DFC.

Congresmanul acuză administrația că încearcă să ocolească restricțiile privind investițiile instituției în Rusia și solicită explicații despre participarea guvernului american la tranzacție în timp ce războiul împotriva Ucrainei continuă.

„Cer administrației să pună imediat capăt acestui acord rușinos”, a transmis Meeks.

În schimb, un oficial DFC citat de Reuters susține că transferarea infrastructurii energetice strategice către proprietari americani sau aliați reprezintă o prioritate a administrației. Participația instituției ar oferi SUA acces la o parte din profiturile viitoare și un rol în conducerea companiei.