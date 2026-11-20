România așteaptă o decizie a Comisiei Europene privind ultima cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 4,35 miliarde de euro. Termenul anunțat inițial de autorități este 20 noiembrie 2026, însă cele mai recente informații indică posibilitatea prelungirii evaluării. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene estimează că o parte importantă din fondurile solicitate prin ultimele două cereri de plată ar putea fi suspendată.

Comisia Europeană analizează ultima cerere de plată depusă de România prin PNRR, în condițiile în care mai multe reforme și investiții asumate de autorități nu au fost validate integral. A șasea cerere, transmisă pe 30 septembrie 2026, are o valoare netă de aproximativ 4,35 miliarde de euro și include 104 ținte și jaloane.

Guvernul anunțase anterior că evaluarea tehnică urma să fie finalizată pe 6 noiembrie, iar decizia oficială era programată pentru 20 noiembrie. Informațiile apărute pe 19 noiembrie indică însă faptul că evaluarea ultimei cereri ar putea fi încheiată la sfârșitul acestei luni sau la începutul lunii decembrie.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a declarat pe 4 noiembrie că România ar putea încasa inițial aproximativ trei miliarde de euro din ultimele două cereri de plată. Restul fondurilor, estimate la 3,4 miliarde de euro, ar putea fi suspendate până la clarificarea situației jaloanelor și țintelor asumate. Potrivit ministrului, cele mai multe probleme au fost identificate la cererea de plată numărul 6, unde 32 dintre cele 104 ținte și jaloane prezentau riscuri de penalizare sau de neacordare a sumelor aferente.

„Practic, am ajuns în situația în care avem 104 jaloane și ținte în această cerere 6 și din ele 32 au risc de a primi penalizări sau unele dintre ele - le știți pe cele din spațiul public - risc de a nu primi nicio sumă aferentă cererii respective”, a declarat Alexandru-Mihai Ghigiu.

Oficialul a explicat că problemele identificate de autoritățile europene nu privesc exclusiv reformele neîndeplinite. În unele cazuri, investițiile au fost realizate, dar documentele transmise nu demonstrează suficient respectarea condițiilor prevăzute în PNRR.

Pe 16 noiembrie, Comisia Europeană a aprobat parțial cea de-a cincea cerere de plată a României, în valoare de 2,67 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării.

Executivul european a constatat îndeplinirea satisfăcătoare a 34 dintre cele 37 de jaloane și a 35 dintre cele 38 de ținte analizate. Plata efectivă este condiționată de parcurgerea etapelor procedurale europene.

Această decizie privește cererea numărul 5 și nu reprezintă aprobarea ultimei cereri de plată, pentru care evaluarea continuă.

Fondurile din PNRR sunt destinate finanțării unor reforme și investiții în domenii precum infrastructura, sănătatea, educația și eficiența energetică. Sumele sunt acordate în funcție de îndeplinirea țintelor și jaloanelor convenite cu Comisia Europeană.

În situația în care anumite cheltuieli nu sunt validate la nivel european, autoritățile române trebuie să identifice alte surse de finanțare pentru proiectele pe care intenționează să le continue.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a afirmat că sunt analizate posibilități de finanțare prin alte programe europene sau, acolo unde este necesar, din bugetul de stat. De asemenea, pentru sumele suspendate din cauza documentației incomplete, România ar putea avea posibilitatea să transmită clarificări suplimentare, în condițiile procedurilor europene.

Termenul de 20 noiembrie a fost prezentat de Guvern drept data estimată pentru adoptarea deciziei privind ultima cerere de plată. Ulterior, au apărut informații privind o posibilă prelungire a procesului de evaluare.

În declarațiile din 4 noiembrie, Alexandru-Mihai Ghigiu explica faptul că autoritățile urmăresc încasarea sumelor aprobate până la sfârșitul anului 2026. Ministrul arăta totodată că valorile estimate ar putea fi modificate în urma analizei documentelor transmise Comisiei Europene.

Cuantumul final al fondurilor pe care România le va încasa depinde de evaluarea instituției europene și de eventualele corecții aplicate pentru țintele și jaloanele considerate neîndeplinite