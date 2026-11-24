Bugetul de stat pentru anul 2027 ar putea fi aprobat până la sfârșitul lunii decembrie 2026, astfel încât România să intre în noul an cu finanțele deja stabilite. Anunțul a fost făcut marți de președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Suceava. Acesta a susținut și că pensiile trebuie majorate în 2027, după doi ani în care veniturile pensionarilor au rămas înghețate, potrivit declarațiilor sale.

Liderul social-democrat consideră că adoptarea bugetului până la finalul acestui an este un obiectiv realizabil. El a explicat că ministerele au primit deja limitele bugetare, iar pregătirile pentru elaborarea documentului au început.

„Bugetul pe 2027 va fi aprobat în 2026, la sfârşitul lunii decembrie anul acesta. E ceea ce mi-aş dori şi cred că e realizabil acest lucru”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Suceava.

Acesta a spus că este optimist în privința respectării acestui calendar și consideră important ca bugetul să fie adoptat înainte de începutul anului viitor.

„Sunt optimist din acest punct de vedere. Ştiu că s-au trimis limitele către fiecare minister în parte, s-a început să se lucreze la buget şi aşa cum e normal, eu cred că trebuie să intrăm în 2027 cu un buget deja aprobat”, a mai afirmat el.

Președintele PSD a susținut că pensiile trebuie să crească anul viitor, după perioada în care veniturile pensionarilor nu au mai fost indexate.

Grindeanu a vorbit despre situația economică și despre presiunile financiare resimțite de populație, invocând înghețarea pensiilor și salariilor, majorarea taxelor și inflația ridicată.

„Vorbim de 2 ani în care pensiile au fost îngheţate, vorbim de 2 ani în care salariile de asemenea au stat pe loc, vorbim de 2 ani în care taxele au crescut, vorbim de 2 ani în care inflaţia a fost cea mai mare din Europa şi consumul a scăzut, economia a scăzut. Aici sunt lucruri care au ajuns la limita de suportabilitate pentru cetăţeni, iar pensionarii, în primul rând, trebuie să aibă această creştere şi această indexare nenegociabilă”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a vorbit și despre evoluția economiei, pe care o consideră afectată, făcând referire la indicatorii macroeconomici.

„Economia în acest moment e gripată, şi asta o arată toţi indicatorii macroeconomici”, a declarat liderul PSD.