Din cuprinsul articolului Liz Mitchell, vocea originală a Boney M., revine alături de trupa sa la Sala Palatului

Concertul aniversar „50 Years of Boney M.” va reuni marile hituri disco și cântece de pe albumul „Christmas with Boney M.” București, 20 noiembrie 2026 – Liz Mitchell, solista originală a grupului Boney M., revine în România alături de trupa sa cu spectacolul aniversar „50 Years of Boney M.”.

Concertul va avea loc marți, 15 decembrie 2026, de la ora 19:30, la Sala Palatului din București, în cadrul seriei Golden Disco Legends. La cincizeci de ani de la debutul care a adus Boney M. în atenția publicului internațional, Liz Mitchell va interpreta live cântece care au marcat epoca disco, printre care „Daddy Cool”, „Sunny”, „Ma Baker”, „Brown Girl in the Ring” și „Rivers of Babylon”.

Pentru mulți dintre românii care au crescut cu muzica Boney M., aceste refrene fac parte din amintirea petrecerilor de Revelion. În decembrie, le vor putea asculta din nou, în interpretarea vocii care le-a făcut celebre. În apropierea sărbătorilor, programul va include și cântece de Crăciun de pe albumul „Christmas with Boney M.”.