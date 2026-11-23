Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o mai bună orientare a schemelor de sprijin pentru investiții și cercetare-dezvoltare și înființarea Fondului RoBOOST. Măsurile ar urma să fie prevăzute de anul viitor, a anunțat premierul Luca Niculescu, care a precizat că Executivul se află în etapa finală de pregătire a bugetului pentru 2027.

Prim-ministrul susține că bugetul va fi construit astfel încât să sprijine investițiile și revenirea economiei pe creștere, în paralel cu îmbunătățirea colectării veniturilor și folosirea mai eficientă a banilor publici. Potrivit estimărilor prezentate de acesta, economia României ar urma să revină pe creștere în 2027.

Luca Niculescu a afirmat că România încheie un an dificil, marcat de presiuni bugetare și de o activitate economică sub nivelul așteptărilor. În acest context, premierul a spus că Guvernul trebuie să asigure disciplina finanțelor publice, dar și să creeze condiții pentru reluarea creșterii economice: „Avem nevoie de disciplină bugetară, avem nevoie de investiții, de companii care se dezvoltă, avem nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, iar pentru asta statul și mediul de afaceri trebuie să lucreze mână în mână, cu atât mai mult cu cât estimările pentru 2027 ne dau motive de optimism și indică revenirea economiei pe creștere”.

Șeful Guvernului a anunțat mai multe măsuri destinate mediului de afaceri, care ar urma să fie prevăzute începând de anul viitor. Printre acestea se numără eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, orientarea mai eficientă a schemelor de sprijin pentru investiții și cercetare-dezvoltare, precum și pregătirea Fondului RoBOOST.

Alte obiective menționate de premier sunt consolidarea rolului Băncii de Investiții și Dezvoltare și atragerea unor finanțări private mai consistente prin intermediul resurselor publice. Guvernul pregătește, de asemenea, demersurile pentru atragerea fondurilor disponibile prin viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Premierul a afirmat că, atât în perioada în care era ambasador, cât și în prezent, în funcția de prim-ministru, primește întrebări despre economia României. Potrivit acestuia, investitorii nu întreabă în primul rând despre stimulentele oferite de stat, ci despre stabilitatea regulilor.

„Este o întrebare cât se poate de legitimă, investitorii au nevoie de predictibilitate, au nevoie de reguli clare, au nevoie de un stat care își respectă angajamentele și sunt lucrurile pe care vrem să le oferim prin stabilitate, echilibru și dialog. Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului pentru 2027 și va fi un buget construit cu responsabilitate, care să susțină investițiile și revenirea economiei, în paralel cu o colectare mai bună a veniturilor și o utilizare mai eficientă a banilor publici”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a mai spus că, în prima lună a mandatului său, a discutat cu numeroși antreprenori și investitori români și străini. În urma acestor întâlniri, a remarcat că mediul de afaceri nu așteaptă soluții miraculoase din partea statului, ci reguli stabile, decizii coerente și mai puțină birocrație.

Digitalizarea și energia se numără printre domeniile-cheie avute în vedere de Guvern. Luca Niculescu a afirmat că România trebuie să valorifice mai bine resursele de care dispune, indiferent de tipul acestora.

Premierul a evidențiat importanța investițiilor atât în producția de energie, cât și în rețele, pentru ca industria românească să aibă acces la energie la prețuri competitive.

„Investițiile în producție și în rețele sunt esențiale pentru ca industria românească să aibă acces la energie la prețuri competitive și acesta este și obiectivul comitetului interministerial pe care l-am înființat la Guvern: să identificăm soluții concrete pentru ca potențialul energetic al României să se transforme într-un avantaj pentru economie și pentru cetățeni”, a adăugat prim-ministrul.

În mesajul adresat reprezentanților companiilor, Luca Niculescu a afirmat că statul trebuie să elimine obstacolele administrative și să simplifice procedurile, astfel încât să nu îngreuneze activitatea investitorilor.

„Statul are datoria să elimine obstacolele inutile, să simplifice procedurile, să încurajeze investițiile, dar fabricile, liniile de producție, afacerile care creează locuri de muncă, pe acestea le construiți dumneavoastră, iar noi trebuie să vă fim parteneri și nu să vă complicăm munca. Atunci când companiile românești și investitorii din România reușesc, atunci câștigăm cu toții”, le-a transmis premierul participanților la ediția a VII-a a evenimentului ROINVEST.