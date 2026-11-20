Executivul de la București a analizat, vineri, un Memorandum care stabilește liniile roșii și obiectivele strategice ale României în negocierile de la nivelul Uniunii Europene. Documentul trasează direcțiile de acțiune pentru perioada următoare, acoperind domenii vitale precum bugetul comunitar, costurile la energie, industria de apărare și transformarea digitală.

Documentul adoptat de Executiv poartă titlul „Dosare active pe agenda europeană de interes prioritar pentru România, aspecte referitoare la dinamica decizională UE și mize” și oferă o radiografie clară a proiectelor aflate în dezbatere la Bruxelles. Scopul principal este pregătirea din timp a mandatului cu care oficialii români vor intra în negocierile europene pentru inițiativele legislative pregătite de Comisia Europeană pentru finalul anului 2026 și întreg anul 2027.

„Sunt evidențiate principalele mize, interese și elemente de sensibilitate pentru România, în vederea fundamentării pozițiilor naționale care urmează să fie susținute în cadrul procesului decizional european”, transmite Guvernul.

În plan economic, autoritățile de la București urmăresc eliminarea barierelor birocratice care îngreunează activitatea firmelor și susținerea reindustrializării continentului, în continuarea măsurilor lansate în 2025 prin Pactul pentru o industrie curată. Printre proiectele majore pregătite de Comisia Europeană se numără crearea unei noi forme de societate comercială europeană, care să funcționeze după reguli unice în toate statele membre, precum și stimularea cererii pentru produsele fabricate în interiorul Uniunii.

Totodată, România monitorizează atent pachetele de simplificare legislativă. Din cele 12 pachete Omnibus propuse la nivel european, șase se află încă în plină negociere și vizează domenii precum digitalizarea (Omnibus VII), mediul (Omnibus VIII), industria auto (Omnibus IX), siguranța alimentară (Omnibus X), fiscalitatea (Omnibus XI) și etichetarea energetică (Omnibus XII).

„Urmărirea acestor dosare prezintă interes pentru România atât din perspectiva reducerii sarcinilor administrative și a costurilor de conformare pentru operatorii economici, cât și din perspectiva impactului asupra sectoarelor economice vizate”, explică Executivul.

Securitatea energetică și protejarea populației și a companiilor de facturi mari reprezintă un capitol central în strategia Guvernului. Deși aplicarea sistemului ETS2 – care extinde comercializarea certificatelor de emisii la clădiri și transportul rutier – a fost deja împinsă până la 1 ianuarie 2028, România face front comun cu alte state membre pentru a obține o nouă amânare, până în anul 2030.

Pe lângă blocarea temporară a acestor costuri suplimentare, Bucureștiul susține reducerea obligațiilor de raportare privind emisiile de metan, adaptarea rețelelor de transport și distribuție la noile capacități regenerabile și identificarea unor soluții concrete pentru scăderea prețului la energia electrică.

În zona tehnologică, România mizează pe reducerea dependenței Uniunii Europene de furnizorii externi și pe atragerea de finanțări pentru sectorul local de cercetare și IT.

„Un obiectiv strategic pentru România îl reprezintă susținerea consolidării suveranității tehnologice a Uniunii Europene și integrarea acestui obiectiv în viitoarea strategie europeană în domeniul digital. În acest context, prezintă interes inițiativele europene privind dezvoltarea capacităților tehnologice proprii, reducerea dependențelor externe în domeniile digitale strategice, dezvoltarea infrastructurii digitale și consolidarea capacităților europene în domeniul inteligenței artificiale”, arată Guvernul în comunicatul oficial.

În paralel, Bucureștiul analizează impactul acordurilor de liber schimb negociate de Bruxelles cu state din afara blocului comunitar, urmărind protejarea sectoarelor economice autohtone și deschiderea de noi piețe de export.

„Aceste acorduri urmăresc facilitarea accesului companiilor europene pe piețele externe, crearea oportunităților de export, diversificarea relațiilor comerciale și consolidarea rezilienței Uniunii Europene în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime și produse strategice. Pentru România, este importantă evaluarea impactului acestor acorduri asupra sectoarelor economice naționale, precum și identificarea oportunităților de extindere a exporturilor și de atragere a investițiilor”, precizează Executivul.

În ceea ce privește politica de mediu, România își evaluează în prezent progresul către țintele stabilite pentru anul 2030, pentru a putea negocia în cunoștință de cauză viitorul pachet legislativ post-2030. Autoritățile urmăresc ca viitoarele obiective climatice să țină cont de realitățile economice, sociale și bugetare ale țării.

Pe palierul de securitate și apărare, agenda Bucureștiului este concentrată pe patru direcții majore:

implementarea programului SAFE și accesarea mecanismelor europene de profil;

atragerea de fonduri europene pentru industria națională de apărare;

aplicarea legislației europene privind mobilitatea militară;

operaționalizarea efectivă a Hub-ului de securitate la Marea Neagră.

Negocierile pentru viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene au intrat în linie dreaptă, obiectivul fiind obținerea unui acord politic până la finalul anului 2026. Respectarea acestui calendar este vitală pentru ca legislația să fie gata în 2027, iar banii să poată fi accesați începând cu 1 ianuarie 2028. Pentru România, miza principală rămâne păstrarea unor alocări consistente pentru agricultură și politica de coeziune.

„Pentru România, este esențial ca soluția finală agreată să asigure atât un echilibru adecvat între contribuțiile statelor membre și eventualele noi resurse proprii ale Uniunii Europene, cât și un volum total al bugetului european care să permită menținerea unor alocări suficiente pentru statele membre și, în special, pentru prioritățile naționale de dezvoltare. În acest context, România trebuie să urmărească îndeaproape evoluția negocierilor, cu accent pe protejarea intereselor naționale, menținerea unui nivel adecvat al finanțărilor europene destinate politicilor de coeziune și agriculturii, precum și asigurarea predictibilității resurselor necesare investițiilor și reformelor naționale”, subliniază Executivul.