O scurgere masivă de informații interne a readus în prim-plan controversele legate de practicile celei mai mari instituții financiare din Germania, Deutsche Bank. În urma acestor dezvăluiri, ministrul german al Finanțelor solicită o transparență totală privind posibilele breșe din sistemele de control intern ale băncii, notează AFP.

„Deutsche Bank are acum responsabilitatea de a se explica în deplină transparenţă cu privire la modul în care şi-a remediat deficienţele şi problemele de control intern şi cu privire la modul în care le va împiedica în mod eficient în viitor”, a transmis într-un comunicat oficial vicecancelarul și ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil. O astfel de intervenție directă a executivului de la Berlin în activitatea unei bănci reprezintă o situație rară.

Poziția oficialului german vine după publicarea unei investigații jurnalistice internaționale de amploare. Aceasta se bazează pe peste 15 milioane de fișiere interne care scot la iveală nereguli grave în modul de operare al băncii cu sediul central la Frankfurt.

Noile informații pun sub semnul întrebării succesul planului de redresare coordonat de directorul general Christian Sewing. Reacția piețelor financiare a fost imediată: investitorii au început să vândă masiv, iar acțiunile Deutsche Bank au pierdut încă 4% la jumătatea ședinței de tranzacționare de la Frankfurt, după ce anterior scăzuseră cu aproximativ 6%.

Investigația, intitulată „Inside Deutsche Bank”, a reunit peste 200 de jurnaliști din cadrul unui consorțiu media global, din care fac parte publicații precum Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, The New York Times, Manager Magazin, televiziunea germană ZDF și cotidianul austriac Der Standard. Documentele au fost furnizate de doi avertizori de integritate cu identitate protejată și au ajuns la peste 50 de redacții din întreaga lume prin intermediul unor jurnaliști din Africa de Sud și India.

Politica agresivă de extindere adoptată la începutul anilor 2000, menită să concureze giganții de pe Wall Street, a generat ani la rând probleme majore pentru Deutsche Bank, marcate de acuzații de spălare de bani și manipulare a dobânzilor.

Deși instituția a achitat amenzi de miliarde de euro pentru a închide dosarele privind creditele ipotecare subprime (7,2 miliarde de dolari în 2017) și manipularea indicelui Libor (două miliarde de euro în 2015), fișierele analizate de jurnaliști demonstrează că banca a continuat să deruleze operațiuni cu clienți riscanți. Printre aceștia se numără oligarhi din Rusia, persoane implicate în evaziune fiscală și finanțistul Jeffrey Epstein. Conform investigației, interesele comerciale au primat în fața sancțiunilor internaționale, a normelor anti-spălare de bani și chiar a propriilor regulamente interne.

Jurnaliștii au descoperit că, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, conducerea băncii pregătise o strategie dedicată pieței rusești. În anul 2020, Deutsche Bank intenționa să își majoreze semnificativ încasările provenite de la clienții ruși foarte bogați, ignorând avertismentele interne și externe privind riscurile legale și de spălare de bani. Documentele arată că însuși Christian Sewing a făcut parte dintr-un grup de lucru care a elaborat acest plan.

Mai mult, retragerea din Rusia, promisă după declanșarea invaziei, nu a fost dusă la bun sfârșit. În cursul anului 2025, instituția financiară încă avea 162 de angajați pe teritoriul rus, iar subsidiara locală a raportat un profit brut de 61 de milioane de euro.

O altă direcție a anchetei vizează relațiile istorice dintre gigantul bancar german și Donald Trump. Potrivit documentelor, în anul 2017, un angajat al băncii a expediat din eroare unui consultant fiscal extern un link ce oferea acces la datele fiscale confidențiale a 1.586 de conturi, dintre care trei aveau legătură directă cu Donald Trump. Totodată, fișierele relevă că, după victoria lui Trump la alegerile prezidențiale din 2016, conducerea băncii a analizat riscurile de imagine generate de această colaborare, în condițiile în care datoriile acestuia către bancă se ridicau la circa 331 de milioane de dolari.

Investigația mai semnalează modul defectuos în care au fost monitorizați oligarhii ruși, derularea unor tranzacții de aproape 600 de milioane de dolari asociate cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru exploatarea sexuală a minorilor, precum și operațiuni financiare legate de livrări de armament în zone de conflict.

Rapoartele presei indică practici contabile controversate și conflicte interne puternice cu departamentele de conformitate, concluzii rezultate în urma unor luni de documentare.

Într-o reacție oficială, reprezentanții Deutsche Bank au precizat că multe dintre situațiile prezentate în anchetă sunt vechi, datând chiar și de acum aproape două decenii. Oficialii băncii susțin că respectivele cazuri au fost deja analizate la momentul respectiv împreună cu autoritățile de supraveghere financiară.

Totodată, instituția menționează că a alocat șapte miliarde de euro între anii 2019 și 2025 pentru modernizarea și întărirea mecanismelor de control. Conducerea dă asigurări că Deutsche Bank este în prezent o „altă bancă”, invocând atât profiturile-record obținute în 2025, cât și progresele semnificative în respectarea normelor de conformitate.