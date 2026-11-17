Comisia Europeană a adus în atenție concluziile preliminare ale unei anchete de amploare, vizând activitatea retailerului online chinez Temu. Oficialii de la Bruxelles susțin că platforma nu respectă normele impuse de legislația europeană în ceea ce privește combaterea comerțului cu produse neconforme sau periculoase, conform AFP.

Instituția europeană semnalează că măsurile preventive implementate până în prezent de companie sunt insuficiente și nu reușesc să protejeze consumatorii de pe piața unică. În lipsa unor corecturi majore, compania riscă sancțiuni financiare drastice.

Potrivit autorităților comunitare, mecanismele de verificare utilizate de platformă prezintă deficiențe majore, lăsând loc liber comercializării de articole care nu respectă standardele de siguranță.

„Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că Temu încalcă obligaţia Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA) de a pune în aplicare măsuri rezonabile, proporţionale şi eficace pentru a atenua riscul ca produsele ilegale să fie oferite pe platforma sa. Comisia a constatat, cu titlu preliminar, că măsurile de atenuare luate de Temu includ controale ineficace pentru verificarea conformităţii produselor; un sistem slab de moderare a conţinutului; şi un sistem de sancţiuni ineficient”, arată, marţi, Comisia Europeană, într-un comunicat de presă.

Ancheta arată că cerințele impuse vânzătorilor privind documentația de siguranță sunt extrem de limitate, iar produsele încadrate în categorii cu grad ridicat de risc nu beneficiază de prioritatea necesară în cadrul controalelor fizice.

Un alt punct critic vizat de oficialii europeni vizează modul în care sunt penalizați comercianții care încalcă în mod repetat regulile de funcționare.

„În plus, de multe ori, societatea nu a monitorizat rezultatele controalelor la faţa locului şi nici nu a intensificat inspecţiile în vederea unei creşteri a listelor”, se precizează în document.

De asemenea, flexibilitatea actuală a platformei le permite vânzătorilor ale căror magazine au fost sancționate să continue activitatea prin intermediul altor conturi paralele deschise în cadrul aceleiași rețele.

„Prin urmare, un comerciant al cărui magazin este închis poate continua să vândă prin intermediul celorlalte magazine ale sale”, se menţionează în document.

În replică la aceste acuzații, reprezentanții companiei au la dispoziție instrumentele legale necesare pentru a formula un răspuns oficial și a analiza documentația pusă la dispoziție de organismul european. Dacă neregulile semnalate vor fi confirmate prin decizie finală, autoritățile pot aplica sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor.

„În cazul în care opiniile Comisiei sunt confirmate în cele din urmă, Comisia poate adopta o decizie de neconformitate, care poate declanşa o amendă proporţională care poate ajunge până la 6 % din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului şi poate obliga furnizorul să ia măsuri pentru a remedia încălcarea”, se precizează în comunicat.

Demersul actual se înscrie într-o serie de acțiuni de control inițiate de Comisia Europeană încă din toamna anului 2024, menite să verifice respectarea strictă a normelor privind serviciile digitale și protecția consumatorilor în mediul online.