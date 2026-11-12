ANAF pregătește o serie de modificări care vor schimba atât modul în care sunt efectuate controalele fiscale, cât și activitatea angajaților instituției. Începând din 2027, rambursările de TVA pentru perioadele fiscale recente ar urma să fie realizate exclusiv online, iar inspectorii fiscali vor fi evaluați printr-un sistem automat de performanță. Angajații cu rezultate nesatisfăcătoare riscă reduceri salariale de până la 10% în 2028, în timp ce cei cu performanțe bune vor putea primi bonusuri.

Anunțurile au fost făcute de președintele ANAF, Adrian Nica, la conferința Tax & Technology Summit 2026, organizată de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Totodată, instituția dezvoltă un sistem propriu de inteligență artificială, destinat să sprijine activitatea inspectorilor și să îmbunătățească verificările fiscale.

Una dintre principalele modificări pregătite de ANAF vizează digitalizarea procedurilor de rambursare a TVA. Instituția își propune ca, după primul trimestru din 2027, solicitările pentru perioadele fiscale recente să fie verificate online.

Adrian Nica a explicat că infrastructura informatică necesară este deja disponibilă pentru verificarea ultimelor luni fiscale. Există însă limitări în cazul cererilor care vizează perioade mai îndepărtate, precum anul 2021.

„Ne propunem ca după primul trimestru al anului viitor, toate rambursările de TVA să fie doar online. Foarte simplu. Controlul pe rambursare TVA de obicei vizează ultimele luni. Pe ultimele luni avem sistemele implementate. Nu o să putem face rambursare de TVA online dacă cereți TVA-ul din 2021. Dar pe ultimele luni ne propunem să facem controlul pe rambursări de TVA online, ca să cadă și mitul ăsta cu nu știu cât se cere și nu știu cât se dă”, a declarat Adrian Nica.

Digitalizarea vizează și interacțiunea dintre inspectorii fiscali și contribuabili. Din 2026, persoanele și companiile supuse verificărilor pot solicita ca discuția finală din timpul controlului fiscal să se desfășoare online.

Această etapă le oferă contribuabililor posibilitatea de a prezenta explicații suplimentare atunci când constată că anumite documente sau informații nu au fost luate în considerare în proiectul raportului de control.

„Avem introdusă de anul acesta discuția video. Dacă aveți un control, în timpul controlului prezentați documente colegilor care controlează și aveți impresia că au înțeles tot și va rezulta zero, dar la proiectul de raport de control aflați că n-ați clarificat nimic și că datorați sume și acolo unde nu vă așteptați, veți avea posibilitatea să solicitați ca această discuție finală să se desfășoare online”, a spus Adrian Nica.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, a intervenit cu o observație ironică pe marginea acestei măsuri: „Dacă nu ne-am înțeles față-n față, ne înțelegem online?”

Șeful ANAF a invocat experiența altor state membre ale Uniunii Europene, unde verificările fiscale se desfășoară exclusiv online. Acesta consideră că înregistrarea discuțiilor îi va determina pe inspectori să acorde mai multă atenție pregătirii și explicațiilor oferite contribuabililor.

„Dacă au reușit alții, o să reușim și noi cu proiectul pilot rambursări. Și da, ne vom înțelege mai bine online, pentru că oamenii sunt monitorizați și vor citi de 5 ori înainte când știu că este înregistrată discuția”, a explicat Nica.

O altă modificare importantă privește modul în care va fi evaluată activitatea personalului ANAF. De la 1 ianuarie 2027, instituția va introduce un mecanism bonus-malus, prin care rezultatele angajaților vor fi măsurate pe baza unor indicatori de performanță.

Evaluarea va fi realizată automat, folosind datele din aplicațiile informatice ale Fiscului. În funcție de rezultatele obținute, angajații vor putea beneficia de recompense financiare sau vor suporta diminuări salariale.

Potrivit lui Adrian Nica, inspectorii cu rezultate nesatisfăcătoare riscă, începând din 2028, reduceri ale salariilor de până la 10%. În schimb, personalul cu performanțe bune va putea primi bonusuri.

„De la 1 ianuarie 2027, avem legislația bonus malus. Noi nu doar că acolo am pus KPI-uri. KPI-urile și indicatorii de performanță ai colegilor noștri sunt calculați automat, în funcție de cum și ce au făcut în aplicațiile ANAF. Iar colegii care au rezultate nesatisfăcătoare vor primi pentru anul 2028 o tăiere a salariului de până la 10%. Ceilalți vor lua bonus”, a amintit președintele ANAF.

Conducerea instituției urmărește astfel introducerea unui sistem de recompensare și sancționare asemănător celui folosit în mediul privat.

Adrian Nica a mai anunțat că ANAF își modifică și modul de selectare a contribuabililor pentru controale. Analiza de risc și programarea verificărilor au fost centralizate, înlocuind modelul anterior, în care aceste activități erau gestionate separat de fiecare structură județeană.

„Noi, în anii aceștia, 2025, 2026, 2027 și în anii care vor urma, vom schimba substanțial sistemul. De la analiza de risc centralizată pe care o avem astăzi, față de ce era acum 5 ani, unde analiza era la nivelul fiecărui județ, programul de control era la nivelul fiecărui județ, am trecut la un model centralizat”, a adăugat acesta.

Fiscul lucrează și la o platformă proprie de inteligență artificială, concepută pentru a-i ajuta pe inspectori să analizeze mai rapid situațiile fiscale și să pregătească documentele de control.

Sistemul este alimentat cu legislația în vigoare, actele de control existente în bazele de date ale instituției și punctele de vedere transmise de contribuabili. Platforma are acces și la informațiile privind contestațiile, precum și la hotărârile pronunțate de instanțe în spețe similare.

„ANAF are astăzi, când vorbim, un AI propriu. La un moment dat, o să vi-l și prezentăm. L-am prezentat în întâlnirea cu colegii noștri din toată țara. Ce face AI-ul ANAF? Colectează toată legislația în vigoare. Colectează și citește toate actele de control din baza de date ANAF. Citește toate punctele de vedere ale contribuabililor, acelea pe care le avem încărcate. Că nu putem să-l învățăm din prima, încărcăm puncte de vedere”, a explicat șeful Fiscului.

Platforma a fost testată inițial de 300 de angajați, iar ulterior programul pilot a fost extins cu încă 1.000 de inspectori. Rezultatele obținute sunt evaluate înainte de extinderea accesului către alți utilizatori.

Sistemul ar urma să le ofere inspectorilor acces rapid la istoricul unor cazuri fiscale, inclusiv la soluțiile pronunțate în instanță și la rezultatele obținute anterior de ANAF în litigii similare.

„Am prins în AI-ul ANAF acces la toată baza de la contestație și toate hotărârile de instanță date pe acel subiect. a fost testat pe 300 de colegi de-ai noștri, a răspuns mediu spre bine, am introdus în test încă 1000 de colegi și, treptat, introducem mai mulți utilizatori. Cu ce ne va ajuta el? În momentul în care un coleg de-al nostru va dori să scrie o speță, va avea acces în timp real la istoricul pe speța respectivă: de câte ori am pierdut, dacă am câștigat, ca să-și îmbunătățească calitatea actului”, a spus Adrian Nica.