Ce se pregătește la ANAF din 2027. Nazare anunță o nouă etapă a reformei

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reforma ANAF va intra din 2027 într-o nouă etapă, în care activitatea inspectorilor va fi evaluată prin indicatori de performanță, iar neperformanța va putea avea inclusiv consecințe salariale. Oficialul susține că schimbările din administrația fiscală au început deja să se reflecte în reducerea deficitului și creșterea veniturilor bugetare.

„Am auzit de atât de multe ori cuvântul reformă, încât noțiunea aproape şi-a pierdut sensul de bază şi a devenit un termen abstract”, a transmis Nazare, miercuri seara, pe Facebook.

Ministrul interimar a spus că preferă să evalueze schimbările prin rezultatele obținute în administrarea banilor publici.

„Eu cred în cifre şi fapte, iar în ultimul an avem două realități concrete care măsoară reforma – sau transformarea radicală de abordare în managementul banilor publici: reducerea deficitului țării în țintele asumate, după ani de dezechilibre acumulate şi reconstrucția din temelii a modului în care funcționează ANAF”, a adăugat ministrul interimar.

Potrivit lui Alexandru Nazare, în primele șapte luni din 2026, deficitul bugetar a fost cu 28,36 miliarde de lei mai mic decât în perioada similară din 2025. În același interval, veniturile bugetare au crescut cu 11,2%. Ministrul susține că îmbunătățirea colectării a început să fie vizibilă încă din a doua parte a anului trecut.

„În perioada august – decembrie 2025, ANAF a colectat 215,18 mld. lei, cu 10,2%, respectiv 19,86 mld. lei, mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2024. În continuare, în primele 6 luni din 2026, colectarea a ajuns la 267,6 mld. lei, cu 22,4 mld. lei peste primul semestru din 2025”, a precizat acesta.

Nazare a menționat și atingerea țintei PNRR privind creșterea cu 2,5 puncte procentuale a veniturilor curente în 2025 comparativ cu nivelul de bază din 2019.

„Nu este un rezultat exclusiv ANAF, dar este un indicator important că schimbarea politicii fiscale și a administrației veniturilor începe să producă efecte măsurabile. Pentru mine, aceasta este diferența dintre a vorbi despre reformă și a putea arăta efectele ei în cifre”, a spus ministrul interimar.

Reforma administrației fiscale nu se limitează, potrivit lui Nazare, la creșterea sumelor colectate. Digitalizarea, combaterea fraudei și folosirea analizei de risc pentru selectarea controalelor se află printre direcțiile urmărite.

„Dar reforma nu înseamnă doar colectare mai bună. Înseamnă digitalizare, analiză de risc bazată pe AI, combaterea fraudei şi o relație îmbunătățită cu cetățenii și companiile”, a afirmat Alexandru Nazare.

Printre măsurile introduse în ultimul an, ministrul a enumerat Declarația Unică digitală precompletată, platforma eLicitațiiANAF, aplicația iBon și noi instrumente pentru raportarea digitală.

Nazare mai precizează că „în acelaşi timp, noul SPV și noul portal ANAF sunt în curs de finalizare, iar RO e-Factura și SAF-T permit deja confruntatea datelor fiscale cu realitatea economică şi direcționarea controalelor către riscul fiscal real”.

Ministrul interimar a explicat că schimbarea urmărește reducerea accentului pus pe volumul controalelor și orientarea inspectorilor către cazurile în care există un risc fiscal real.

„Ce am făcut de fapt? Am mutat gradual accentul controlului fiscal de la volum către analiză de risc bazată pe date şi acțiuni țintite, acolo unde riscul fiscal este real şi periclitează nu doar finanțele publice, ci şi siguranța socială”, a transmis Nazare.

Din 2027, această abordare urmează să fie dublată de introducerea unor indicatori clari pentru măsurarea performanței angajaților.

Nazare a anunțat că următoarea etapă a reformei ANAF va include KPI și criterii de evaluare măsurabile și verificabile.

„Iar din 2027 trecem la următoarea etapă: KPI şi instrumente de evaluare clare, măsurabile și verificabile. Acesta este, de fapt, unul dintre elementele centrale ale noului jalon PNRR: nu doar să cumpărăm sisteme informatice sau să adoptăm acte normative, ci să schimbăm stimulentele din interiorul administrației fiscale. Un ANAF modern trebuie să poată măsura cine produce rezultate, cât de solide sunt aceste rezultate și dacă ele contribuie efectiv la creșterea conformării și a veniturilor statului”, a spus ministrul.

Evaluarea nu va depinde exclusiv de numărul verificărilor realizate de un inspector sau de valoarea sumelor stabilite în urma acestora.

„Nu va conta doar câte controale a făcut un inspector ANAF sau ce sume a stabilit inițial. Va conta dacă a identificat corect riscul, dacă a țintit corect controlul și dacă decizia este una justă și sustenabilă. În sfârşit, ANAF devine o instituție evaluată după performanță, structura activității şi modul de lucru al fiecărui angajat”, a afirmat Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a anunțat că o hotărâre adoptată de Guvern în această săptămână introduce și consecințe pentru angajații ANAF care nu ating standardele de performanță.

„Prin noua Hotărâre adoptată în Guvern săptămâna aceasta, neperformanța la ANAF va avea consecințe concrete (reduceri salariale), iar performanța va fi atent evaluată, măsurată şi recompensată, după modelele din privat”, a transmis Nazare.

Acesta consideră că rezultatele ANAF trebuie analizate atât la nivelul instituției și al structurilor sale, cât și în cazul contribuției individuale a fiecărui angajat.

Alexandru Nazare a prezentat și mai multe exemple privind rezultatele obținute în urma controalelor fiscale. Potrivit ministrului interimar, într-un caz care viza comerțul cu utilaje agricole, ANAF a stabilit TVA suplimentar în valoare de 87 de milioane de lei.

Suma ar fi fost stabilită după corelarea facturilor, comenzilor, codurilor de TVA și documentelor de transport.

Într-un alt caz, inspectorii ar fi descoperit un prejudiciu de peste 26 de milioane de lei într-un mecanism transfrontalier de fraudare a TVA. Prin acest mecanism ar fi fost introduse în România peste 2.000 de autoturisme second-hand.

Nazare a mai prezentat cazul unui complex turistic unde ar fi fost identificate salarii nefiscalizate în valoare de 4,3 milioane de lei. În urma verificărilor au fost stabilite obligații suplimentare în valoare de 1,88 milioane de lei. Potrivit ministrului, această sumă a fost achitată integral la bugetul de stat.

Alexandru Nazare susține că reforma ANAF trebuie însoțită și de o schimbare a modului în care funcționează instituțiile statului.

„Nu putem cere disciplină mediului privat fără să demonstrăm disciplină instituțională. Acesta este principiul care trebuie să stea la baza perioadei următoare”, a afirmat Nazare.

Ministrul interimar consideră că reducerea deficitului nu reprezintă singurul obiectiv al reformei fiscale.

„Consolidarea fiscală nu este un scop în sine și nici un exercițiu contabil, ci condiția nevesară pentru o economie mai stabilă, costuri de finanțare mai reduse și un mediu de afaceri mai competitiv”, a transmis ministrul interimar.

Potrivit acestuia, antreprenorii au nevoie de reguli clare și de predictibilitate, dar și „de un stat care își respectă propriile angajamente. La fel cum companiile sunt obligate să își gestioneze responsabil resursele și să își plătească obligațiile și statul trebuie să devină eficient și să folosească fiecare leu public cu responsabilitate”.

„Reforma nu mai este, deci, o noțiune abstractă şi nici subiect de demagogie. La Finanțe restructurăm complet şi cu rezultate concrete un sistem pe care se sprijină direct întreaga economie şi societate”, a conchis Alexandru Nazare.