Economie

Guvernul a anunțat decizia coaliției cu privire la reforma administrației și modificările fiscale locale

Guvernul a anunțat decizia coaliției cu privire la reforma administrației și modificările fiscale localeIoana Dogioiu, purtătorul de cuvând al Guvernului. Sursă foto: Captură video
Guvernul a anunțat, luni, 16 februarie, decizia coaliției privind reforma administrației, dar și modificări în privința taxelor și impozitelor locale, relatează news.ro.

Potrivit comunicatului oficial, pachetul de reformă a fost finalizat și urmează să fie adoptat prin ordonanță de urgență, imediat după încheierea procesului de avizare.

Ce a decis coaliția de guvernare cu privire la reforma administrației și ajustările taxelor locale

Reforma include amendamente care vizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură.

Fiecare minister va implementa economiile conform specificului domeniului, respectând principiul general al reducerii cheltuielilor salariale. Reducerea totală planificată pentru anul 2025 este de 10%.

Guvernul precizează că fiecare instituție va decide modalitatea de atingere a acestei ținte, fără a se limita exclusiv la fondul de salarii. Aceasta măsură vizează optimizarea resurselor și creșterea eficienței administrației publice, păstrând funcționarea normală a instituțiilor esențiale.

Modificări privind taxele și impozitele locale vor fi analizate de un grup de lucru

În ceea ce privește taxele și impozitele locale, coaliția a decis să analizeze mai multe propuneri de modificări. Acestea privesc aplicarea cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități.

Pentru acest scop, a fost creat un grup de lucru care va elabora soluțiile finale și va propune modificările concrete.

Ioana Dogioiu

Ioana Dogioiu. Sursa foto: Captruă video Facebook

Reforma administraţiei, pe ordinea de a Guvernului

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a subliniat că deciziile luate de liderii celor patru partide din coaliție, împreună cu reprezentanții grupului minorităților naționale, vor fi aplicabile în perioada imediat următoare.

Astfel, Guvernul stabilește cadrul legal și financiar pentru a continua reforma administrației și pentru a adapta sistemul fiscal local la nevoile actuale ale cetățenilor.

Liderii celor patru partide ale coaliţiei de guvernare şi ai grupului minorităţilor naţionale reuniţi în şedinţa luni, 16 februarie, au luat o serie de decizii aplicabile în perioada imediat următoare”, anunţă purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, într-un comunicat.

