Dominic Fritz: Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?
- Iulia Moise
- 3 iunie 2026, 11:08
Președintele USR, Dominic Fritz, a susținut miercuri că PSD și AUR au format o majoritate parlamentară în jurul votului pentru noua conducere a Institutului Cultural Român (ICR), după ce plenul Senatului a aprobat propunerile celor două formațiuni pentru conducerea instituției.
Declarațiile liderului USR vin la o zi după ce Senatul a votat noua conducere a ICR, instituția responsabilă de promovarea culturii române în străinătate.
Fritz consideră că rezultatul votului reprezintă o nouă dovadă a colaborării dintre PSD și AUR în Parlament și pune sub semnul întrebării angajamentul social-democraților față de o viitoare coaliție proeuropeană.
Fritz: Putem să nu ne mai prefacem că AUR este un partid anti-PSD?
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Dominic Fritz a afirmat că „majoritatea PSD-AUR” a susținut alegerea unei colaboratoare a fostului premier Adrian Năstase, propusă de PSD, și a unui colaborator al lui Călin Georgescu, propus de AUR, în conducerea Institutului Cultural Român.
„Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”, a scris liderul USR.
Acesta a susținut că există deja o majoritate funcțională între cele două formațiuni în Parlament și a întrebat dacă mai poate fi considerată credibilă intenția PSD de a participa la o coaliție proeuropeană, în condițiile în care, potrivit afirmațiilor sale, partidul colaborează frecvent cu AUR în procesul legislativ.
Acuzații privind colaborarea dintre PSD și AUR
Dominic Fritz a legat votul privind conducerea ICR de alte episoade politice recente, inclusiv de moțiunea de cenzură susținută de PSD și AUR.
Potrivit liderului USR, colaborarea dintre cele două partide nu reprezintă o situație conjuncturală, ci face parte dintr-o strategie politică mai amplă. Fritz a afirmat că AUR funcționează ca un partid care capitalizează nemulțumirea publică fără a afecta interesele sistemului politic tradițional.
În același context, președintele USR l-a criticat pe liderul AUR, George Simion, despre care a spus că adoptă un discurs public dur, dar sprijină PSD atunci când acesta are nevoie de voturi în Parlament.
„AUR e cel mai mare iepure în politica românească”, a declarat Fritz, adăugând că USR va continua să promoveze o politică bazată pe transparență și consecvență.
Cine a fost ales în conducerea Institutului Cultural Român
Plenul Senatului a aprobat marți noua conducere a Institutului Cultural Român.
Corina Încroșnatu, propunerea PSD pentru funcția de președinte al ICR, a fost aleasă cu 81 de voturi pentru și 34 împotrivă.
Totodată, senatorii au aprobat numirea Adrianei Gae, propunerea AUR, care a obținut 73 de voturi pentru și 43 împotrivă.
În conducerea instituției a fost ales și Attila Weinberger, propunerea UDMR, care a primit 89 de voturi pentru și 27 împotrivă.
Institutul Cultural Român are rolul de a promova cultura și valorile românești peste hotare prin programe culturale, educaționale și de diplomație publică desfășurate prin rețeaua sa de reprezentanțe internaționale.
USR respinge ideea unei majorități paralele
În finalul mesajului său, Dominic Fritz a afirmat că USR nu poate susține ceea ce el a numit „șarada” PSD de a menține simultan o majoritate parlamentară de rezervă alături de AUR și, în același timp, de a promova un proiect de guvernare proeuropean.
Declarațiile liderului USR intervin într-un moment în care negocierile și discuțiile privind formulele de majoritate parlamentară și viitoarele alianțe politice continuă să reprezinte una dintre principalele teme ale scenei politice românești.