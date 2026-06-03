Președintele USR, Dominic Fritz, a susținut miercuri că PSD și AUR au format o majoritate parlamentară în jurul votului pentru noua conducere a Institutului Cultural Român (ICR), după ce plenul Senatului a aprobat propunerile celor două formațiuni pentru conducerea instituției.

Declarațiile liderului USR vin la o zi după ce Senatul a votat noua conducere a ICR, instituția responsabilă de promovarea culturii române în străinătate.

Fritz consideră că rezultatul votului reprezintă o nouă dovadă a colaborării dintre PSD și AUR în Parlament și pune sub semnul întrebării angajamentul social-democraților față de o viitoare coaliție proeuropeană.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Dominic Fritz a afirmat că „majoritatea PSD-AUR” a susținut alegerea unei colaboratoare a fostului premier Adrian Năstase, propusă de PSD, și a unui colaborator al lui Călin Georgescu, propus de AUR, în conducerea Institutului Cultural Român.

„Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”, a scris liderul USR.

Acesta a susținut că există deja o majoritate funcțională între cele două formațiuni în Parlament și a întrebat dacă mai poate fi considerată credibilă intenția PSD de a participa la o coaliție proeuropeană, în condițiile în care, potrivit afirmațiilor sale, partidul colaborează frecvent cu AUR în procesul legislativ.

Dominic Fritz a legat votul privind conducerea ICR de alte episoade politice recente, inclusiv de moțiunea de cenzură susținută de PSD și AUR.

Potrivit liderului USR, colaborarea dintre cele două partide nu reprezintă o situație conjuncturală, ci face parte dintr-o strategie politică mai amplă. Fritz a afirmat că AUR funcționează ca un partid care capitalizează nemulțumirea publică fără a afecta interesele sistemului politic tradițional.

În același context, președintele USR l-a criticat pe liderul AUR, George Simion, despre care a spus că adoptă un discurs public dur, dar sprijină PSD atunci când acesta are nevoie de voturi în Parlament.

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„AUR e cel mai mare iepure în politica românească”, a declarat Fritz, adăugând că USR va continua să promoveze o politică bazată pe transparență și consecvență.

Plenul Senatului a aprobat marți noua conducere a Institutului Cultural Român.

Corina Încroșnatu, propunerea PSD pentru funcția de președinte al ICR, a fost aleasă cu 81 de voturi pentru și 34 împotrivă.

Totodată, senatorii au aprobat numirea Adrianei Gae, propunerea AUR, care a obținut 73 de voturi pentru și 43 împotrivă.

În conducerea instituției a fost ales și Attila Weinberger, propunerea UDMR, care a primit 89 de voturi pentru și 27 împotrivă.

Institutul Cultural Român are rolul de a promova cultura și valorile românești peste hotare prin programe culturale, educaționale și de diplomație publică desfășurate prin rețeaua sa de reprezentanțe internaționale.

În finalul mesajului său, Dominic Fritz a afirmat că USR nu poate susține ceea ce el a numit „șarada” PSD de a menține simultan o majoritate parlamentară de rezervă alături de AUR și, în același timp, de a promova un proiect de guvernare proeuropean.

Declarațiile liderului USR intervin într-un moment în care negocierile și discuțiile privind formulele de majoritate parlamentară și viitoarele alianțe politice continuă să reprezinte una dintre principalele teme ale scenei politice românești.