Silvia Uscov, cea care la sfârșitul lunii iunie și-a anunțat demisia din partidul AUR condus de George Simion, a lansat un atac extrem de dur la adresa fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Într-o analiză publicată pe Facebook, aceasta recurge la o metafora acidă pentru a-i descrie discursul și proiectul politic.

Fosta avocată a AUR compară modul de acțiune al lui Călin Georgescu cu cel al unui muzician fără pregătire teoretică, făcând o trimitere directă la anii de studiu și la sfaturile primite de la profesorii ei.

„În facultate, profesorii mei spuneau adesea: “Nu fiți lăutari!” Mesajul profesorilor nu era despre muzică, era despre felul în care construiești cunoașterea. Lăutarul, în sensul metaforei, nu are studiu în spate. El prinde două-trei acorduri, le leagă frumos și le cântă mai departe după ureche. Sună bine. Este accesibil”, spune Uscov.

Potrivit Silviei Uscov, celebrul slogan promovat intens de Călin Georgescu ca o soluție salvatoare pentru România nu este un concept original, ci o preluare directă a unei teorii internaționale vehiculate în medii precum cel de la Davos.

„Lozinca „Hrană, Apă, Energie”, prezentata de Călin Georgescu ca proiect de țară. În contextul secetei, românul își amintește de “Apa”, în contextul crizei energetice, își amintește de “Energie”. Și-l vede ca pe un vizionar pe Georgescu.

La prima vedere, pare o idee nouă și profundă. În realitate, lozinca provine din conceptul internațional Food–Water–Energy Nexus, dezvoltat în mediul academic și promovat de organizații internaționale globaliste (Davos de ex, acum 15 ani) pentru a explica interdependența dintre securitatea alimentară, resursele de apă și sistemele energetice. Problema nu este că un astfel de concept este preluat. Ideile merită adaptate și dezvoltate”, afirmă Silvia Uscov, fost avocat AUR.

Critica fostei membre AUR se concentrează pe modul în care un concept conceput pentru cooperare internațională a fost transformat într-o viziune izolaționistă și autosuficientă.

„Problema apare atunci când preluarea este prezentată ca originalitate și când sensul inițial este schimbat radical. Conceptul Nexus a fost gândit pentru o lume interconectată, în care statele cooperează pentru a gestiona resursele eficient, folosind tehnologia, inovarea și integrarea economică.

În schimb, la Georgescu, aceeași structură este reinterpretată într-o cheie a autosuficienței, a întoarcerii la sat și a unei economii aproape autarhice. Ceva cu accente pășuniste, completate unde nu se cunosc soluțiile cu principiul universal “Dumnezeu ne ține pe toți”. Diferența este că profesionistul îți poate explica de unde vine ideea, de ce funcționează, unde îi sunt limitele și ce se întâmplă dacă o schimbi. Lăutarul doar o cântă convingător. Măcar lăutarul nu falsează ca Georgescu”, a mai scris Silvia Uscov.