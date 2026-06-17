Principalele federații sindicale din educație organizează miercuri, 17 iunie, un nou protest în București pentru noi măriri de salarii, la care sunt așteptați să participe mii de angajați din învățământ. Acțiunea este îndreptată împotriva prevederilor incluse în proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care sindicaliștii spun că afectează veniturile personalului din domeniu.

Manifestația va începe în Piața Victoriei, urmând să fie continuată printr-un marș către Parlament. Organizatorii estimează că la protest vor participa aproximativ 20.000 de persoane.

Reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ afirmă că proiectul de lege publicat în luna mai de Ministerul Muncii nu respectă promisiunile făcute de autorități în urma protestelor anterioare și nu oferă garanții privind îmbunătățirea statutului salarial al angajaților din educație.

„Măsurile de austeritate impuse recent şi nepăsarea guvernanţilor faţă de angajamentele asumate în anii trecuţi ne obligă să ieşim din nou în stradă. Fără o reacţie fermă şi unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. (…) Fiecare angajat din educaţie are dreptul la condiţii socio-profesionale decente şi la recunoaşterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate”, au arătat sindicaliștii.

Liderii organizațiilor sindicale consideră că forma actuală a proiectului riscă să reducă atractivitatea profesiei didactice și să mențină salariile la un nivel insuficient.

Potrivit acestora, noua lege îi „condamnă pe profesori la sărăcie” și reprezintă „o încălcare flagrantă a legislației în vigoare”, dar și o renunțare la angajamentele asumate de factorii politici după mișcările de protest din ultimii ani.

Proiectul noii legi a salarizării unitare, publicat de Ministerul Muncii la 25 mai și inclus printre reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), stabilește un nou mecanism de calcul al salariilor din sectorul public.

Conform documentului, remunerația va rezulta din înmulțirea coeficientului aferent fiecărei funcții cu valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul 2027, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei.

În mediul universitar, coeficienții de salarizare sunt cuprinși între 1,84 pentru asistenții universitari debutanți și 4,00 pentru profesorii universitari cu o vechime de peste 25 de ani.

În învățământul preuniversitar, un profesor debutant cu studii superioare are prevăzut un coeficient de 1,84, în timp ce un profesor cu gradul didactic I și peste 25 de ani de experiență poate ajunge la un coeficient de 2,35.

Proiectul include și grile pentru personalul didactic auxiliar. Astfel, administratorii financiari cu studii superioare au coeficienți cuprinși între 1,62 și 1,86, iar informaticienii și analiștii programatori pot beneficia de coeficienți care ajung până la 2,00.