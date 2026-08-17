Politica

Sorin Grindeanu, nemulțumit de stadiul legii salarizării: „N-am niciun fel de simulare”

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Sorin Grindeanu, nemulțumit de stadiul legii salarizării: „N-am niciun fel de simulare”Sorin Grindeanu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Sorin Grindeanu a declarat luni, la Parlament, că nu a primit nici până acum un proiect al legii salarizării și nici simulările solicitate după întâlnirea de la Cotroceni. Președintele PSD a spus că, la aproape o săptămână de la discuții, există doar declarații apărute în spațiul public, fără un document concret pe baza căruia partidul să își poată formula o poziție.

Întrebat despre stadiul legii salarizării, Sorin Grindeanu a spus că situația nu s-a schimbat.

Sorin Grindeanu spune că nu a primit niciun proiect

Liderul PSD a declarat că nu are la dispoziție nici proiectul de lege, nici o simulare privind efectele măsurilor discutate.

"Eu n-am niciun proiect. Nu s-a schimbat nimic. Nu ne-a trimis nimic. Am fost, cred că, marţi, sper să nu mă înşel marţi, la Cotroceni, la acea întâlnire. Azi suntem la aproape o săptămână, e luni. N-am niciun proiect, n-am niciun fel de simulare, aşa cum am cerut şi eu şi Kelemen Hunor, n-am despre ce să-mi dau cu părerea", a răspuns liderul PSD.

Grindeanu a amintit că atât el, cât și Kelemen Hunor au cerut simulări înainte de a se pronunța asupra viitoarei legi.

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu: Există doar declarații în spațiul public

Președintele PSD a spus că, în lipsa unui document oficial, informațiile disponibile până acum sunt doar cele apărute public.

"Deocamdată, să existe un proiect trimis, nu e nici azi, nimic", a arătat el.

În aceste condiții, Grindeanu a spus că nu poate formula o poziție asupra legii salarizării până când nu va exista un proiect concret și simulările cerute.

Se bate pasul pe loc

Și în urmă cu o săptămână Sorin Grindeanu acuza Guvernul Bolojan că nu face public proiectul Legii salarizării unitare. Liderul social-democrat a declarat și atunci că liberalii nu au prezentat nici la discuțiile de la Palatul Cotroceni un draft al actului normativ și nici simulări privind salariile din principalele sectoare ale administrației publice.

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