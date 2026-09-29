Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că Vladimir Putin a început deja o nouă etapă de mobilizare și își intensifică recrutarea, inclusiv în rândul cetățenilor străini, potrivit Kyiv Post.

Liderul de la Kiev afirmă, de asemenea, că Moscova pregătește dislocarea în Rusia a încă 10.000 de militari nord-coreeni, pe lângă cei peste 8.000 care s-ar afla deja pe teritoriul rus.

Informațiile au fost prezentate de Zelenski în discursul său de seară, în urma unui raport primit de la Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina.

„Rușii au început deja mobilizări suplimentare – cresc numărul de persoane recrutate prin diverse mijloace. De asemenea, plănuiesc să crească recrutarea străinilor”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a afirmat că există și informații noi privind implicarea Coreei de Nord în război. Potrivit acestuia, peste 8.000 de militari nord-coreeni se află în prezent în Rusia, iar alte 10.000 de persoane sunt selectate pentru instruire și ulterior ar urma să fie trimise în Rusia.

Liderul ucrainean a mai susținut că Rusia plătește Coreei de Nord pentru sprijin, inclusiv prin transferuri de tehnologie. În același timp, potrivit afirmațiilor sale, cu asistență tehnică rusă, în Coreea de Nord a fost începută producția de drone de atac de tip Shahed.

Zelenski a cerut partenerilor Ucrainei să intensifice presiunea sancțiunilor asupra Moscovei, avertizând că sprijinul dintre Rusia și alte state contribuie, în opinia sa, la extinderea conflictului.

În paralel, Rusia și-a majorat oficial efectivele militare. Vladimir Putin a semnat la 28 septembrie un decret prin care efectivul autorizat al Forțelor Armate Ruse crește cu 15.500 de persoane.

Potrivit documentului, noul efectiv ajunge la 2.441.630 de persoane, dintre care 1.550.500 sunt militari. Anterior, după majorarea din iulie, cifrele erau de 2.426.130 de persoane, inclusiv 1.535.000 de militari.

Aceasta ar fi a patra majorare a efectivelor armatei ruse în acest an și a șaptea de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.