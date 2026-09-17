Explozii puternice au fost auzite joi dimineață la Kiev, în timpul unui atac aerian care a determinat autoritățile să declanșeze alerta de rachete și să le ceară locuitorilor să se adăpostească. Un jurnalist AFP aflat în capitala Ucrainei a relatat că a auzit aproximativ zece explozii puternice într-un interval scurt.

Administrația militară a Kievului a emis o alertă de nivel maxim și a avertizat populația cu privire la o posibilă amenințare cu lovituri de rachete. Sistemele de apărare aeriană au fost activate, în timp ce exploziile au fost auzite în mai multe zone ale orașului.

Potrivit unui bilanț comunicat ulterior de autoritățile ucrainene, 12 persoane au fost rănite în Kiev, între acestea aflându-se și doi copii.

Resturile rezultate în urma interceptării unor proiectile au provocat pagube mai multor clădiri de locuințe și altor imobile.

Au fost raportate, de asemenea, distrugeri în zone în care se află depozite și stații de alimentare cu carburant.

Atacul a afectat și Odesa, oraș-port de la Marea Neagră vizat frecvent în timpul războiului. Un bloc de locuințe cu 19 etaje a fost lovit în cursul nopții, potrivit administrației militare locale.

Cel puțin trei persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se și un copil. Mai multe apartamente, situate în zona etajelor 14-16, au fost avariate sau distruse.

Atacuri au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei. La Zaporojie, trei persoane au fost rănite, iar un incendiu a izbucnit la un obiectiv industrial, potrivit autorităților locale.

În total, bilanțul preliminar indica 18 persoane rănite în urma atacurilor desfășurate în mai multe orașe ucrainene.

Atacul are loc într-o perioadă în care Rusia și Ucraina continuă să intensifice utilizarea dronelor și rachetelor cu rază lungă de acțiune, în pofida eforturilor diplomatice pentru reluarea negocierilor privind încheierea războiului.