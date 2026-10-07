Rușii au omorât 11 ucraineni de ziua lui Putin

Atacurile trupelor lui Putin asupra Ucrainei din noaptea de marți spre miercuri s-au soldat cu 11 morți și peste 30 de răniți, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a afirmat că Moscova a lansat atacurile într-un mod „dureros și demonstrativ”, chiar în ziua în care Vladimir Putin împlinește 74 de ani.

Una dintre cele mai grave lovituri a vizat orașul Priluki, din regiunea Cernihiv, unde un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost distrus. Zelenski a anunțat că cinci persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, printre acestea aflându-se și cinci copii.

La momentul declarației sale exista posibilitatea ca alte persoane să fie prinse sub dărâmături.

Președintele ucrainean a comentat atacul într-un mesaj public, afirmând că armata rusă i-a „oferit” lui Vladimir Putin, de ziua sa, distrugerea unui bloc de locuințe.

Alte atacuri au provocat victime și pagube în mai multe orașe. Cinci blocuri din Dnipro și patru din Kremenciuk au fost avariate de rachete. În Kremenciuk au fost raportate două decese și opt persoane rănite.

Un bloc din Zaporojie a fost lovit de o dronă, în timp ce două persoane au murit la Kiev și alte două în Oleksandria.

În total, infrastructura din capitală și din 12 regiuni ucrainene a fost vizată în timpul atacurilor. Printre principalele obiective s-a aflat sectorul energetic al țării.

Potrivit lui Zelenski, armata rusă a folosit aproximativ 70 de rachete, multe dintre acestea balistice, precum și drone de tip Shahed. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să intercepteze doar o parte dintre ținte, iar președintele a subliniat că rachetele balistice rămân cea mai mare provocare.

Zelenski a reiterat apelul către partenerii internaționali pentru furnizarea de rachete destinate sistemelor Patriot. „Pachetele de apărare aeriană sunt pentru noi acum o necesitate vitală”, a transmis liderul ucrainean, susținând că aceste sisteme sunt esențiale pentru protejarea vieților oamenilor.