Președintele rus Vladimir Putin a declarat că principalele state europene au, în prezent, o atitudine mai ostilă față de Rusia decât Statele Unite, potrivit agenției de stat TASS.

În cadrul sesiunii plenare a celei de-a 23-a ediții a Clubului Internațional de Discuții Valdai, liderul de la Kremlin a susținut că Washingtonul încearcă să pună capăt conflictului, în timp ce mai multe guverne europene ar alimenta tensiunile cu Moscova.

Potrivit lui Vladimir Putin, politicienii europeni sunt motivați de dificultățile economice și sociale din propriile țări și încearcă să mute atenția populației de la problemele interne către cele externe.

El a afirmat că liderii europeni urmăresc să justifice pregătirile pentru război și să-și consolideze sprijinul politic.

Putin a susținut, în același timp, că Rusia nu intenționează să atace state europene, nici în următorii ani.

„Nu amenințăm pe nimeni și nu avem intenția de a ataca pe nimeni, nici în 2029, nici în 2030, nici în 2050”, a declarat președintele rus. El a adăugat însă că Moscova ar răspunde în cazul unei agresiuni.

Liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia este conștientă de superioritatea numerică și economică a unui eventual adversar format din statele NATO. În opinia sa, Moscova ar trebui să se bazeze într-o asemenea situație pe propriile „avantaje competitive”, în special pe capacitățile militare și tehnologice.

Putin a menționat în acest context și armele nucleare deținute de Franța și Regatul Unit, afirmând că Rusia este conștientă de capacitățile celor două state. El a susținut însă că Moscova dispune în prezent de sisteme de atac pe care alte puteri nu le-ar avea încă.

Președintele rus a invocat sisteme moderne capabile să penetreze apărarea antirachetă, arme cu rază medie de acțiune și alte tehnologii militare despre care afirmă că reprezintă un avantaj pentru Rusia.

Putin a mai declarat că Moscova nu are condiții prealabile pentru reluarea relațiilor cu Europa și a susținut că statele Uniunii Europene își afectează singure economiile prin politicile adoptate. Afirmațiile privind situația economică și politică europeană îi aparțin președintelui rus și nu sunt prezentate ca o evaluare independentă.