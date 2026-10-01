Administrația președintelui american Donald Trump face presiuni asupra statelor europene pentru eliberarea unei părți importante din rezervele strategice de motorină, în încercarea de a crește oferta pe piață și de a tempera scumpirea carburanților. Washingtonul ar fi cerut Uniunii Europene să pună la dispoziție 120 de milioane de barili de motorină în următoarele șase luni, în timp ce ia în calcul interzicerea exporturilor americane de acest combustibil.

Propunerea a fost transmisă unor guverne europene de secretarul american pentru Energie, Chris Wright, iar Germania și Franța se numără printre statele contactate direct de oficialii americani. Inițiativa vine pe fondul creșterii prețurilor la energie și al perturbărilor aprovizionării cu produse petroliere, potrivit Politico.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, administrația Trump a solicitat statelor membre ale Uniunii Europene să elibereze 120 de milioane de barili de motorină din rezervele strategice naționale, într-un interval de 180 de zile.

Cantitatea reprezintă o parte semnificativă din stocurile europene. Datele Eurostat menționate în informațiile inițiale arată că statele UE dețineau aproximativ 315 milioane de barili de motorină în rezerve în luna iunie. Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia se numără printre țările cu cele mai mari stocuri.

Solicitarea americană urmărește suplimentarea cantităților disponibile pe piața internațională, pentru a reduce presiunea asupra prețurilor. Reuters a relatat că Washingtonul a transmis Germaniei și Franței că eliberarea rezervelor ar putea contribui la evitarea unei eventuale interdicții americane asupra exporturilor de motorină.

Germania nu este singura țară europeană căreia administrația americană i-a solicitat să își folosească rezervele de motorină. Franța a fost, de asemenea, abordată de oficialii americani, iar discuțiile au vizat și alte state membre ale Uniunii Europene.

Un oficial european de rang înalt din domeniul energiei a descris propunerea primită de la Washington ca fiind una ipotetică.

„A fost foarte ipotetic: «Ce părere aveți despre ideea ca Europa să elibereze o parte din rezerve pentru a reduce prețurile și a pune presiune asupra ofertei?»”, a declarat oficialul despre propunerea primită.

La nivel european, orice decizie privind eliberarea coordonată a rezervelor strategice ar urma să fie discutată prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care coordonează astfel de măsuri între statele participante. Comisia Europeană nu a confirmat dacă a primit oficial solicitarea americană, însă a susținut că eventualele decizii privind rezervele trebuie coordonate la nivel internațional.

În paralel cu solicitarea adresată Europei, Donald Trump continuă să analizeze posibilitatea de a interzice exporturile americane de motorină. Măsura ar urmări creșterea cantităților disponibile pe piața internă și reducerea prețurilor pentru consumatorii din SUA.

Președintele american a confirmat miercuri că ia în considerare această variantă, în timpul unui eveniment desfășurat la Casa Albă.

„Mă gândesc la asta”, a spus Trump la un eveniment desfășurat în Biroul Oval. El a afirmat că discută frecvent despre această măsură cu secretarul pentru Energie, Chris Wright, și cu secretarul pentru Interne, Doug Burgum.

Trump a explicat că o eventuală restricționare a exporturilor ar putea reduce prețul motorinei în Statele Unite, însă ar exista și riscul unei scumpiri a benzinei.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, susține că administrația de la Washington pregătește măsuri pentru suplimentarea ofertei de motorină și reducerea costurilor.

„Veți auzi anunțuri din partea prietenilor noștri din Europa despre noi cantități de motorină care vor ajunge pe piață și care vor determina o scădere semnificativă a prețurilor motorinei”, a declarat Wright.

Oficialul american se opune unei interdicții generale asupra exporturilor de motorină, o măsură care ar putea afecta livrările internaționale și ar genera perturbări pe piețele energetice.

Statele europene se confruntă, la rândul lor, cu presiuni asupra aprovizionării, în condițiile perturbării livrărilor din Orientul Mijlociu și ale dependenței crescute de importurile de combustibili din Statele Unite. O eventuală restricționare a exporturilor americane ar putea avea consecințe asupra disponibilității motorinei pe piața europeană.