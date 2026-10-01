A doua rundă de înscrieri DiscoverEU din 2026 a început joi, 1 octombrie, iar 1.762 de tineri din România pot obține permise gratuite pentru a călători cu trenul prin Europa.

La nivel european, Comisia Europeană pune la dispoziție 40.000 de permise în cadrul acestei runde.

Se pot înscrie tinerii născuți în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008, inclusiv, care sunt rezidenți ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări asociate programului Erasmus+, respectiv Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Înscrierile sunt deschise până pe 15 octombrie, la ora 13:00, ora României. Pentru a obține un permis, candidații trebuie să completeze formularul de înscriere, să răspundă la un chestionar despre Uniunea Europeană și la o întrebare de departajare.

Tinerii selectați vor putea călători individual sau în grupuri de cel mult cinci persoane, pentru o perioadă cuprinsă între o zi și 30 de zile. Călătoriile se vor putea desfășura în intervalul 1 martie 2027 – 31 mai 2028.

Pe lângă permisul gratuit, beneficiarii vor primi un card cu reduceri la transport public, cazare, mâncare, activități culturale și sportive și alte servicii disponibile în țările eligibile. De asemenea, vor putea rezerva gratuit până la patru locuri prin sistemul online disponibil în aplicația mobilă DiscoverEU.

Participanții își pot construi propriile itinerarii sau se pot inspira din traseele disponibile pe Portalul European pentru Tineret. Tinerii cu dizabilități pot primi sprijin suplimentar pe durata călătoriei, iar Agenția Națională Erasmus+ din România va organiza sesiuni de pregătire înainte de plecare.

Inițiativa DiscoverEU a fost lansată în 2018 și face parte din programul Erasmus+ 2021-2027. De atunci, peste 2,1 milioane de tineri au depus candidaturi pentru cele 472.843 de permise disponibile.

La runda din aprilie 2026 au candidat 5.846 de tineri din România, iar 1.763 au primit permise. În total, din 2018 până în prezent, peste 56.500 de tineri din România au aplicat, dintre care mai mult de 19.400 au fost selectați.

Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, 72% dintre candidați au declarat că au călătorit pentru prima dată cu trenul din țara lor de reședință în cadrul DiscoverEU.