Ce salariile de început primesc rămâne un subiect important pentru absolvenți și pentru cei care își caută primul loc de muncă. Deși media națională de plată pentru un job entry-level se situează în jurul a 4.000 de lei net, diferențele între domenii sunt semnificative. Unele sectoare oferă de la început venituri clar peste medie, în timp ce altele abia depășesc salariul minim.

Sectorul IT rămâne, de departe, cel mai generos pentru juniori. Un programator la început de drum (0–2 ani experiență) câștigă, în general, între 5.500 și 8.000 de lei net. În multinaționalele mari, salariile de pornire se situează frecvent între 5.500 și 7.500 de lei net, la care se adaugă beneficii precum abonament medical, bonuri de masă sau posibilitatea de work-from-home.

În companiile mai mici sau startup-uri, intervalul scade ușor, spre 4.000–6.000 de lei net. Cei care lucrează remote pentru firme din străinătate pot depăși însă aceste praguri, ajungând în unele cazuri la 7.500–12.000 de lei net, cu condiția să aibă engleză foarte bună și un portofoliu solid.

Tehnologiile cele mai căutate la nivel junior – Python, JavaScript/React, Java sau noțiuni de cloud și cybersecurity – pot împinge oferta spre partea superioară a intervalului.

În afara IT-ului, câteva sectoare reușesc să ofere pachete competitive încă de la început. În finanțe, banking și contabilitate, juniorii pot începe de la 4.500–6.000 de lei net, mai ales în bănci și companii mari. Vânzările, deși au adesea un fix mai mic, pot aduce un pachet total atractiv prin comisioane, uneori peste 5.000–7.000 de lei în primele luni, dacă există performanță.

Anumite specializări tehnice și inginerești oferă, de asemenea, salarii de start peste media națională, în special în zonele industriale dezvoltate.

Salariul mediu net pe economie a ajuns în jurul valorii de 5.400 de lei. Pentru pozițiile entry-level din toate domeniile, media se situează însă mai jos, în jur de 4.000 de lei net. Cele mai mici venituri de început se regăsesc în continuare în comerț, HoReCa și agricultură.

Diferențele regionale contează. Bucureștiul, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași oferă, de regulă, salarii mai mari decât restul țării.

Pentru un tânăr aflat la început de carieră, IT-ul rămâne cea mai bună opțiune din punct de vedere salarial. Diferența față de majoritatea celorlalte domenii este vizibilă încă de la primul job. În restul sectoarelor, puține roluri entry-level reușesc să treacă constant de 5.500–6.000 de lei net fără comisioane sau bonusuri suplimentare.