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Cum se va face predarea virtuală a permisului. Detalii din proiectul MAI

Cum se va face predarea virtuală a permisului. Detalii din proiectul MAI
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) continuă digitalizarea serviciilor publice prin platforma HUB MAI (hub.mai.gov.ro), care permite șoferilor să rezolve online o serie de formalități legate de permisul de conducere și de evenimentele din trafic, fără deplasări inutile la ghișeu.

Poți vedea online ce situație are permisul tău

Una dintre cele mai utile funcții este vizualizarea digitală a situației permisului.

Posesorii unui cont validat pot consulta, în câteva minute, istoricul sancțiunilor rutiere, numărul punctelor de penalizare acumulate și starea dreptului de a conduce (valabil, suspendat sau reținut). Serviciul este disponibil 24 de ore din 24, în secțiunea „Șoferi și vehicule” – „Istoric sancțiuni rutiere”.

Platforma ministerului permite și depunerea de cereri online, inclusiv solicitări pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului.

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Notificările privind stadiul acestor cereri sau alte informații relevante sunt transmise automat prin SMS, e-mail sau aplicație mobilă, astfel încât șoferii să fie informați în timp real.

O noutate importantă este predarea virtuală a permisului suspendat.

Predarea virtuală a permisului, pe HUB MAI

Titularii care dețin cont în HUB pot declara online că au luat cunoștință de începerea sau reluarea perioadei de suspendare.

Această declarație îndeplinește obligația de predare a documentului, eliminând necesitatea prezentării fizice la sediul poliției rutiere.

De asemenea, accidentele rutiere soldate doar cu pagube materiale pot fi declarate online, în termen de 24 de ore, prin intermediul platformei. În aceste cazuri, autorizația de reparație este emisă electronic, iar deplasarea la unitatea de poliție devine necesară doar dacă sunt cerute verificări suplimentare.

Platforma HUB MAI, zeci de milioane de accesări

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, platforma HUB MAI a înregistrat zeci de milioane de accesări și reprezintă un pas important în reducerea birocrației.

Autoritățile recomandă șoferilor să își creeze și să valideze un cont pe hub.mai.gov.ro pentru a beneficia de toate aceste servicii digitale. Informațiile oficiale și accesul la servicii sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne și pe platforma hub.mai.gov.ro.

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