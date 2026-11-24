Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a pus în dezbatere publică un nou proiect legislativ care aduce modificări importante normelor de aplicare a Contractului-cadru. Documentul vizează extinderea serviciilor medicale decontate, introducând consultația oncologică multidisciplinară în ambulatoriul de specialitate, radiografia cefalometrică în lista investigațiilor paraclinice și noi reguli privind îngrijirile paliative la domiciliu pentru anumite categorii de pacienți.

Conform datelor transmise de reprezentanții instituției, varianta actualizată a proiectului de modificare și completare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru a fost definitivată în urma negocierilor purtate cu partenerii stabiliți de lege. Documentul poate fi consultat pe platforma online a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la secțiunea ”Informaţii publice”, sub-secțiunea ”Transparenţă decizională”.

O noutate majoră inclusă în proiectul CNAS este recunoașterea și reglementarea consultației oncologice multidisciplinare, cunoscută sub denumirea de tumor board, drept un serviciu medical distinct decontat în ambulatoriul de specialitate. De această facilitate vor putea beneficia atât pacienții care au calitatea de asigurat, cât și persoanele neasigurate.

În plus, actul normativ propune includerea radiografiei cefalometrice în pachetul de servicii paraclinice decontate. De asemenea, autoritățile au stabilit un cadru clar pentru modul în care se vor acorda îngrijirile medicale și paliative la domiciliu în cazul asiguraților care locuiesc în județele limitrofe celui în care furnizorul de servicii medicale își are sediul.

Proiectul publicat de CNAS aduce modificări semnificative și în ceea ce privește perioada de prescriere pentru medicamentele incluse în contractele cost-volum. Astfel, pacienții care suferă de afecțiuni cronice stabilizate și care urmează o schemă terapeutică stabilă vor putea primi rețete valabile pentru o perioadă extinsă, de până la 90, 91 sau 92 de zile.

Aceste prescripții pe termen lung vor putea fi eliberate de către medicii de familie și medicii din specialitățile clinice care au contract cu casele de asigurări de sănătate, dar și de către medicii din spitale, în momentul externării pacientului. Chiar dacă rețeta acoperă trei luni de tratament, eliberarea efectivă a medicamentelor din farmacii se va face exclusiv prin fracționare lunară.