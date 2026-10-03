Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate din România, care au intrat în procedura de insolvență, a marcat o creștere în primele opt luni ale acestui an, conform datelor oficiale furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Tendința ascendentă reflectă dificultățile financiare cu care se confruntă mai multe sectoare economice.

În perioada cuprinsă între începutul anului și sfârșitul lunii august, s-a consemnat un total de 4.782 de dosare de insolvență. Această valoare reprezintă o majorare cu 4,85% comparativ cu intervalul similar din 2025, perioadă în care au fost contabilizate 4.561 de situații de acest fel.

Bucureștiul continuă să ocupe prima poziție în clasamentul național al insolvențelor. În capitală s-au înregistrat 861 de cazuri în primele opt luni, în creștere cu 4,11% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Ierarhia este completată de județe cu o activitate economică intensă, unde însă evoluțiile au fost fluctuante:

Bihor: 363 de insolvențe, în scădere cu 11,89%

Cluj: 263 de cazuri, consemnând o reducere de 15,16%

Ilfov: 246 de insolvențe, reprezentând un avans de 2,50%

Timiș: 229 de cazuri, cu o scădere de 4,18%

Zonele cu cea mai mică incidență a cazurilor

La polul opus, regiunile cu cel mai redus număr de firme și persoane fizice autorizate intrate în incapacitate de plată sunt reprezentate de județe din diferite zone ale țării.

Covasna raportează cel mai mic nivel, cu 20 de insolvențe, în pofida unei creșteri de 25%. Urmează Harghita cu 24 de cazuri (plus 14,29%) și Botoșani cu 27 de cazuri (plus 22,73%). În județele Mehedinți și Sălaj s-au înregistrat câte 34 de insolvențe, însă dinamica difera: stagnare în Mehedinți și o scădere de 41,38% în Sălaj. Tot câte 34 de cazuri au fost raportate în Tulcea (minus 22,73%), în timp ce în Gorj s-au consemnat 38 de insolvențe (plus 11,76%).

Analiza izolată a lunii august indică un total de 357 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate care au intrat în procedura de insolvență.

Cele mai multe situații au fost identificate tot în București, unde au fost raportate 57 de cazuri. În județul Bihor s-au consemnat 44 de dosare, iar în Ilfov numărul acestora a ajuns la 29. Județele Cluj și Timiș au înregistrat fiecare câte 16 firme intrate în insolvență în cursul lunii august.

Restructurarea și dificultățile financiare s-au concentrat cu precădere în trei sectoare cheie ale economiei naționale.

Sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul a raportat cel mai mare număr de cazuri, respectiv 308, înregistrând o creștere de 175% față de primele opt luni din anul 2025. Domeniul construcțiilor urmează în clasament cu 271 de insolvențe, marcând o majorare de 256,58%. Industria prelucrătoare completează topul celor mai afectate ramuri, cu 167 de dosare, în creștere cu 138,57% față de perioada de referință.