La opt ani de la arestarea sa din Costa Rica, Elena Udrea a readus în atenție imaginile din momentul reținerii și a lansat acuzații la adresa foștilor colegi din PNL și a miniștrilor liberali ai Justiției. Fostul ministru al Turismului le reproșează că nu au contestat legalitatea arestării și că nu au făcut demersuri pentru a-i facilita eliberarea, astfel încât să poată fi alături de fiica sa. Udrea amintește că a fost reținută pe o stradă din Costa Rica la doar 13 zile după ce a născut o fetiță prematură. Fostul ministru susține că a petrecut trei luni în detenție, perioadă în care a fost separată de copilul său.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Elena Udrea a rememorat momentul arestării sale din octombrie 2018, când autoritățile din Costa Rica au reținut-o în urma condamnării definitive la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”.

„Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută prematur!”, a scris Elena Udrea.

Fostul ministru a susținut că, după trei luni de detenție, autoritățile române au solicitat eliberarea sa, în urma unor decizii referitoare la legalitatea completurilor de judecată.

„După trei luni în pușcărie, statul român însuși a recunoscut ca am fost judecată ilegal și a cerut eliberarea mea! Arestată pentru ca l-am adus pe Bute sa boxeze în România! O fetiță de nici două săptămâni, a rămas fără mamă!”.

În decembrie 2018, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestațiile privind completurile de cinci judecători, iar Elena Udrea a fost eliberată din detenția din Costa Rica.

Elena Udrea și-a îndreptat criticile și către foștii săi colegi din PNL, susținând că aceștia nu au luat atitudine față de arestarea sa, deși, în prezent, își exprimă public sprijinul pentru Ilie Bolojan.

Fostul ministru a făcut referire inclusiv la fostele colege de partid, despre care spune că nu au intervenit, deși unele dintre ele sunt, la rândul lor, mame.

„Cine din clasa politică a pus sub semnul întrebării legalitatea arestării mele? Cei care azi sar să îi ia apărarea lui Bolojan, fostii mei colegi, ba chiar fostele colege mame și ele, nu au avut nicio tresărire față de abuzul care mi se întâmpla!”, a transmis Udrea.

În mesajul său, fostul ministru al Turismului i-a vizat și pe miniștrii PNL care au condus Ministerul Justiției, cărora le reproșează lipsa unor demersuri pentru a obține eliberarea sa și pentru a-i permite să își revadă fiica.

Udrea susține că a fost ținută în detenție timp de trei ani și patru luni, perioadă pe care o consideră rezultatul unor abuzuri ale sistemului judiciar.

„Cum nu au avut nimic de spus nici când trei ani si patru luni, printr-un uriaș abuz al justiție conduse de miniștri PNL, nu m-au lăsat să ies din pușcărie pentru a fi cu copilul meu!”, a scris Elena Udrea.

Fostul ministru al Turismului a fost condamnată definitiv în dosarul „Gala Bute”, iar parcursul său juridic a inclus mai multe proceduri și decizii ale instanțelor din România și din străinătate.