Un membru-cheie al grupării de hackeri ShinyHunters a fost reținut la începutul acestei săptămâni în Iordania, conform unor surse apropiate anchetei citate de Reuters. Gruparea este cunoscută pentru anunțul privind compromiterea sistemelor Biroului Federal de Investigații și furtul de date personale aparținând unui număr uriaș de angajați actuali și foști angajați ai agenției americane.

Surse din cadrul investigației au precizat că persoana reținută cooperează în prezent cu anchetatorii americani pentru identificarea celorlalți membri ai rețelei de infractori cibernetici.

Oficialii americani au menținut o poziție rezervată în privința acțiunilor internaționale. Biroul Federal de Investigații a refuzat să comenteze cu privire la orice arestare sau activitate din străinătate, dar a precizat că biroul „continuă să investigheze recentul incident cibernetic în care ar fi fost implicat grupul ShinyHunters, colaborând deja cu parteneri pentru arestarea mai multor suspecţi, şi depune toate eforturile pentru a-i aduce în faţa justiţiei pe toţi cei responsabili.”

Atacul cibernetic asupra instituției americane a fost justificat public de reprezentanții grupării prin acțiunile anterioare ale autorităților. Într-un comunicat publicat pe site-ul său de pe dark web şi într-o discuţie online cu agenţia Reuters, ShinyHunters a precizat că a vizat FBI ca răspuns la un anunţ făcut de agenţie în mai 2026, în care erau detaliate metodele grupării şi se recomanda victimelor să nu plătească răscumpărarea.

Gruparea de extorcare digitală a susţinut că a sustras date despre „aproape TOŢI agenţii FBI şi despre persoanele care au depus o candidatură pentru un post în cadrul FBI”, prezentând drept dovadă ceea ce a descris drept o captură de ecran a site-ului de recrutare al FBI vandalizat, precum şi informaţii despre aproximativ 5.000 de agenţi - date prezentate ca fiind doar un eşantion din volumul total de informaţii sustrase.

Volumul de date expus în urma breșei de securitate conține detalii extrem de sensibile privind personalul agenției. Eşantionul de date părea să conţină informaţii precum nume ale agenţilor FBI, adresele lor de domiciliu, numere de asigurări sociale, misiunile încredinţate şi, cel puţin în unele cazuri, nume ale membrilor de familie ale acestora.

Gruparea implicată în acest incident este considerată una dintre cele mai periculoase din mediul online. ShinyHunters este una dintre cele mai notorii şi dornice de atenţie grupări de hackeri din lume.

Printre recentele sale intruziuni se numără presupusul furt a milioane de înregistrări comerciale de la dezvoltatorul de jocuri video Rockstar Games - creatorul seriei „Grand Theft Auto” - şi o breşă produsă în luna mai vizând platforma educaţională Canvas, care a provocat perturbări majore în şcolile din SUA. Mai devreme în septembrie şi compania de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat că a depistat hackeri asociaţi grupării ShinyHunters în timp ce încercau să utilizeze instrumentele sale.