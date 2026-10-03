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Incendiu la o hală din Sutești. Autoritățile au emis două alerte pentru locuitorii din zonă

Incendiu la o hală din Sutești. Autoritățile au emis două alerte pentru locuitorii din zonăIncendiu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seară, la o hală aparținând unui operator economic din localitatea Sutești, județul Vâlcea, unde erau depozitate vopsea și diluant. Pompierii au mobilizat mai multe echipaje pentru stingerea flăcărilor, iar autoritățile au emis două mesaje RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă. Primele informații arată că nu au fost înregistrate victime.

La intervenție au fost trimise echipaje de la Detașamentele de Pompieri Drăgășani și Râmnicu Vâlcea, Garda de Intervenție Măciuca și Punctul de Lucru Bunești.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru stingerea incendiului

Pentru gestionarea situației, salvatorii au mobilizat șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de primă intervenție și comandă, precum și două autoplatforme.

Potrivit ISU Vâlcea, patronul societății comerciale s-a deplasat la locul incendiului și a informat echipele de intervenție că, la momentul izbucnirii focului, nu se aflau angajați la muncă în hală.

La fața locului a ajuns și șeful Centrului Operațional, în timp ce prim-adjunctul inspectorului-șef se afla în drum spre locul intervenției.

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Pompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ

Autoritățile au emis două mesaje RO-Alert pentru populație

Având în vedere că în hală erau depozitate substanțe precum vopsea și diluant, autoritățile au transmis două mesaje RO-Alert pentru avertizarea și informarea locuitorilor din apropiere.

Primul mesaj a vizat o rază de trei kilometri, iar cel de-al doilea a acoperit o zonă cu o rază de cinci kilometri, pentru ca populația să fie informată cu privire la pericolul existent.

Operațiunea este în desfășurare

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și au acționat pentru împiedicarea extinderii flăcărilor la construcțiile din apropiere, care au fost protejate.

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