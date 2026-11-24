Pompierii au reușit să lichideze, în noaptea de luni spre marți, 24 noiembrie, incendiul de proporții care a cuprins Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar intervenția a durat peste 36 de ore. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov a anunțat că mai multe echipaje vor rămâne în zonă pentru a preveni reaprinderea focului.

După mai bine de o zi și jumătate de intervenție neîntreruptă, echipajele de pompieri au reușit să stingă toate focarele de incendiu din cadrul unității de cazare. Autoritățile au decis însă să mențină mai multe mijloace de intervenție în apropierea clădirii, pentru supravegherea acesteia.

„După peste 36 de ore de intervenţie continuă a pompierilor, incendiul izbucnit la hotelul din Poiana Braşov a fost lichidat. Pentru monitorizarea situaţiei şi prevenirea eventualelor reaprinderi, la faţa locului rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, o autoscară şi o ambulanţă SMURD”, a transmis, marţi, ISU Braşov.

Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din hotel în urma izbucnirii incendiului. Potrivit autorităților, nicio persoană nu a fost rănită.

Incendiul izbucnit la Hotelul Alpin, una dintre marile unități de cazare din stațiunea Poiana Brașov, s-a manifestat inițial în zona mansardei, de unde focul s-a extins către fațada imobilului.

Flăcările au cuprins ulterior acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale clădirii, suprafața totală afectată fiind estimată la aproximativ 2.000 de metri pătrați.

Din cauza amplorii incendiului, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu echipaje de pompieri din alte județe, mobilizate pentru a împiedica extinderea focului și pentru lichidarea acestuia.

Toate persoanele evacuate din clădire, aproximativ 150, au fost scoase în siguranță, fără ca autoritățile să raporteze victime.

Reprezentanții Hotelului Alpin au publicat duminică seară, pe pagina de Facebook, un mesaj referitor la situația unității de cazare. Aceștia au anunțat că atât turiștii, cât și angajații hotelului se aflau în siguranță, iar incendiul fusese stabilizat Conducerea hotelului a transmis, totodată, că operațiunile pompierilor continuau pentru înlăturarea eventualelor pericole și că împrejurările în care a izbucnit focul urmau să fie stabilite în urma unor verificări de specialitate.

„Datorită intervenţiei prompte şi profesioniste a echipajelor ISU Braşov, incendiul a fost stabilizat, iar echipele de intervenţie continuă operaţiunile necesare pentru eliminarea oricărui risc. Colaborăm îndeaproape cu autorităţile competente. Cauzele incendiului vor fi stabilite în urma verificărilor de specialitate. Mulţumim echipajelor ISU Braşov, serviciilor de urgenţă şi tuturor celor implicaţi pentru mobilizarea exemplară, profesionalismul şi rapiditatea cu care au acţionat. Regretăm disconfortul şi îngrijorarea provocate şi vă asigurăm de întreaga noastră responsabilitate şi implicare. Siguranţa oamenilor a fost, este şi va rămâne întotdeauna prioritatea noastră absolută”, au transmis reprezentanții Hotelului Alpin pe Facebook.

Deși conducerea unității de cazare a anunțat încă de duminică seară stabilizarea incendiului, echipajele de intervenție au continuat luni dimineață operațiunile de localizare și stingere a focarelor. Incendiul a fost lichidat complet abia în noaptea de luni spre marți.