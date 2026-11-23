Simona Halep și-a exprimat regretul după incendiul puternic izbucnit la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, în seara zilei de 22 noiembrie. Pe Instagram, fosta campioană la tenis a transmis un mesaj de susținere pentru persoanele afectate. Hotelul afectat se află la aproximativ 400 de metri de proprietatea sportivei.

Fosta jucătoare de tenis a transmis că incendiul a afectat un loc cunoscut și îndrăgit de turiștii care ajung în stațiunea Poiana Brașov. Aceasta și-a exprimat speranța că toate persoanele implicate sunt în siguranță și le-a transmis aprecieri pompierilor care intervin pentru stingerea focului.

„Mă întristează profund incendiul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță.

Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările”, a fost mesajul Simonei Halep postat pe secțiunea Story de pe Instagram.

Focul a pornit în seara zilei de 22 noiembrie, de la terasa unui apartament situat la etajele superioare ale hotelului. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate, fără să fie înregistrate victime.

Flăcările s-au extins la acoperiș, mansardă și ultimele trei etaje ale clădirii, afectând o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de structura acoperișului, care a făcut dificilă identificarea tuturor focarelor.

La aproximativ 15 ore de la izbucnirea incendiului, echipajele continuau operațiunile de stingere. Pompierii au reușit să oprească extinderea flăcărilor, însă incendiul nu fusese lichidat complet.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat suplimentarea resurselor de intervenție din Poiana Brașov. Două autospeciale de stingere cu apă și spumă, trimise de ISU Dâmbovița și ISU Harghita, precum și o autocisternă au fost direcționate către locul incendiului.

Măsura a avut caracter preventiv, iar pompierii au continuat operațiunile pentru stingerea focului.

Proprietatea deținută de Simona Halep în Poiana Brașov este hotelul Drachenhaus, pe care fosta sportivă l-a cumpărat în anul 2017, pentru suma de aproximativ două milioane de euro. Hotelul a trecut ulterior printr-un proces de renovare.