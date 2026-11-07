Petrecerea Revelionului într-o stațiune montană din România presupune cheltuieli tot mai mari. Tarifele de cazare au crescut considerabil pentru noaptea dintre ani, iar turiștii care își doresc un sejur de o singură noapte întâmpină dificultăți în găsirea unei camere. În schimb, mai multe orașe din țară păstrează prețuri apropiate de cele dintr-un weekend obișnuit. Potrivit unei analize realizate de platforma HotelRevenue.ro, care a luat în calcul ofertele a 946 de hoteluri și pensiuni din 64 de destinații turistice din România, Revelionul 2026-2027 vine cu diferențe importante de preț între stațiunile montane și marile orașe.

Turiștii care vor să petreacă doar noaptea de 31 decembrie într-o stațiune montană au la dispoziție puține variante. Dintre cele 75 de hoteluri și pensiuni care aveau tarife publicate pentru luna decembrie, numai 11 acceptau rezervări pentru o singură noapte.

Cei mai mulți proprietari au ales să ofere pachete turistice de trei sau patru nopți, în special în destinațiile cu cerere ridicată. În alte cazuri, locurile disponibile pentru sejururi scurte fuseseră deja ocupate.

Nici tarifele nu sunt încurajatoare pentru cei care vor să petreacă Anul Nou la munte. Comparația dintre ofertele unităților care acceptau rezervări individuale arată că o noapte de Revelion este, în medie, cu 93% mai scumpă decât o noapte dintr-un weekend obișnuit de decembrie.

Astfel, o cameră dublă pentru care turiștii plătesc aproximativ 500 de lei într-o sâmbătă obișnuită poate ajunge la aproape 1.000 de lei în noaptea dintre ani.

Situația este diferită în marile centre urbane, unde hotelierii au păstrat, în multe cazuri, tarife apropiate de cele practicate în restul lunii decembrie.

Analiza arată că 55% dintre hotelurile din orașele incluse în studiu nu au majorat prețurile pentru 31 decembrie.

Printre destinațiile cu tarife stabile se numără Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Oradea, Suceava și Arad. Bucureștiul se înscrie în aceeași tendință, cu o creștere de numai 9% a tarifului median pentru noaptea de Revelion, comparativ cu o sâmbătă obișnuită din decembrie.

Există însă și orașe unde cazarea devine considerabil mai costisitoare de Anul Nou. La Sibiu, tarifele sunt cu 72% mai mari, în timp ce în Mamaia creșterea mediană ajunge la 59%. În cazul stațiunii de pe litoral, diferența este influențată și de pachetele care includ mesele festive.

Craiova se află la polul opus. Aici, cazarea pentru Revelion este cu 18% mai ieftină decât în weekendurile aglomerate din decembrie. Cererea ridicată generată de Târgul de Crăciun duce la tarife mai mari în perioada sărbătorilor din decembrie decât în noaptea dintre ani.

Pentru turiștii care aleg vacanțele de iarnă, luna ianuarie vine cu tarife mai mari decât decembrie. Deschiderea domeniilor schiabile și vacanțele elevilor contribuie la creșterea cererii pentru unitățile de cazare din stațiunile montane.

La nivel național, tariful mediu pentru o noapte de cazare la munte crește de la 540 de lei în noiembrie la 765 de lei în ianuarie. Diferența reprezintă o majorare de 42%.

Poiana Brașov rămâne cea mai scumpă destinație montană din România. În ianuarie 2027, prețul mediu pentru o cameră dublă ajunge la 1.335 de lei pe noapte.

În Sinaia, turiștii plătesc în medie 645 de lei pentru o noapte de cazare, în timp ce în Predeal tariful mediu este de 455 de lei.

Prețurile cresc și în stațiunile balneare. La Băile Felix, media depășește 730 de lei pe noapte în ianuarie, iar la Sovata se apropie de 680 de lei.

În marile orașe, evoluția tarifelor este mult mai stabilă. Prețul mediu al unei nopți de cazare se menține între 435 și 450 de lei pe parcursul sezonului rece, cu diferențe reduse de la o lună la alta.

Nici turiștii care speră să obțină reduceri în apropierea datei plecării nu au prea multe motive de optimism. Datele HotelRevenue.ro privind evoluția tarifelor între octombrie și începutul lunii noiembrie arată că hotelierii modifică destul de rar prețurile după publicarea ofertelor.

Din peste 8.200 de nopți de cazare monitorizate, 74% aveau același tarif ca în urmă cu trei săptămâni.

În 12% dintre cazuri au fost înregistrate majorări, în timp ce reducerile au apărut pentru 14% dintre ofertele analizate.

Aceeași tendință se observă și în cazul rezervărilor pentru Revelion, unde aproape două treimi dintre tarife au rămas neschimbate.