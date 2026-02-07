Cât costă o vacanță în România. Prețurile sunt mai mici decât în alte țări

România devine tot mai atractivă pentru turiștii străini, iar vacanțele petrecute aici înseamnă nu doar descoperirea peisajelor spectaculoase și a orașelor istorice, ci și o contribuție semnificativă la economia locală, potrivit INS.

În medie, un turist străin cheltuie în jur de 3.000 de lei pe sejur, adică aproximativ 600–650 de euro, pentru o ședere de câteva zile sau o săptămână. Această sumă include cazare, mese, transport și activități de agrement, adaptată în funcție de tipul de călătorie și de destinație.

Cazarea reprezintă cea mai mare parte a bugetului unui turist străin. Hotelurile din marile orașe sau pensiunile din zonele rurale și montane atrag cei mai mulți bani, în special pentru cei care aleg confortul standard sau superior. Pentru un sejur de 3–5 nopți, un turist poate cheltui între 1.000 și 1.500 de lei doar pe cazare, în funcție de oraș sau de nivelul de confort dorit.

Mesele și băuturile ocupă, de asemenea, un loc important. Mulți turiști aleg să încerce restaurante tradiționale, unde o masă completă poate costa între 50 și 150 de lei de persoană, în funcție de locație și meniu. Cei care preferă cafenele, baruri sau restaurante internaționale pot ajunge la cheltuieli mai mari, însă prețurile rămân mai mici decât în multe alte țări europene.

Transportul intern adaugă între 200 și 500 de lei pe parcursul unui sejur, în funcție de modul de deplasare. Trenul și autobuzele sunt opțiuni accesibile pentru călătorii între orașe, în timp ce închirierea unei mașini sau folosirea serviciilor de ride-sharing poate crește bugetul. În orașele mari, transportul public sau plimbările pe jos sunt modalități eficiente și economice de a explora destinațiile turistice.

Vizitele la obiective turistice și evenimente culturale reprezintă o parte semnificativă a cheltuielilor. Intrarea la castele, muzee, festivaluri sau tururi ghidate poate costa între 20 și 100 de lei de persoană, în funcție de tipul experienței.

Experiențele autentice, cum ar fi degustările de vinuri, atelierele de meșteșuguri tradiționale sau tururile rurale, atrag turiștii dispuși să investească mai mult pentru o experiență memorabilă.

Cumpărăturile și suvenirurile mai adaugă la cheltuielile medii între 100 și 200 de lei, în funcție de obiecte și de locul unde sunt achiziționate.

Turiștii veniți în interes de afaceri sau conferințe cheltuie mai mult decât cei veniți pentru vacanță. În medie, un vizitator de afaceri poate ajunge la 700–800 de euro pe sejur, incluzând cazare de calitate superioară, mese și transport privat. Cei veniți pentru plăcere și explorare culturală cheltuie, în general, între 400 și 600 de euro, adaptându-și bugetul după preferințe și priorități.

Perioada anului influențează, de asemenea, cheltuielile: vara, litoralul și stațiunile montane atrag turiști dispuși să aloce mai mulți bani pentru cazare și activități recreative, în timp ce primăvara și toamna călătoriile sunt mai economice, dar la fel de atractive.