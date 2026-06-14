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Paradisul ascuns în inima Greciei. Insula în care timpul stă pe loc, magnet pentru turiști

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Paradisul ascuns în inima Greciei. Insula în care timpul stă pe loc, magnet pentru turiștiGrecia. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Sifnos este una dintre insulele mai puțin promovate din arhipelagul Cicladelor, iar acest lucru îi conturează farmecul, deoarece locuitorii au reușit de-a lungul timpului să păstreze un ritm de viață mai liniștit și o atmosferă autentică, într-o regiune a Greciei unde multe destinații au ajuns să fie puternic influențate de turismul de masă și mult mai aglomerate. Așezată în inima Mării Egee, între Serifos și Milos, insula este percepută ca un loc în care turismul modern nu a reușit să șteargă complet identitatea locală, iar vizitatorii descoperă aici sate albe, străduțe înguste și un peisaj de poveste.

Insula din Grecia în care timpul stă pe loc

Accesul către Sifnos se face exclusiv pe cale maritimă, deoarece insula nu dispune de aeroport, iar majoritatea vizitatorilor ajung aici din portul Pireu, situat lângă Atena. Călătoria cu feribotul face parte din experiență, deoarece traseul traversează mai multe insule și oferă o imagine aparte asupra Mării Egee.

Portul Kamares reprezintă principalul punct de intrare pe insulă și funcționează ca un centru important pentru cazare, restaurante și servicii turistice, fiind în același timp una dintre cele mai accesibile zone ale insulei.

Grecia

Grecia. Sursa foto: Freepik

Turiștii, așteptați cu preparate alese

Gastronomia ocupă un loc esențial în identitatea insulei, fiind strâns legată de tradițiile și modul de viață al localnicilor. Preparatele tradiționale sunt gătite lent, cu răbdare, folosind ingrediente locale proaspete, cultivate sau produse în zonă. Rețetele se bazează pe metode vechi de preparare, care au fost transmise din generație în generație și păstrate cu grijă de-a lungul timpului.

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Printre preparatele specifice se regăsesc mâncărurile pe bază de pește proaspăt, adesea gătit simplu, la grătar, cu ulei de măsline și lămâie. Foarte populare sunt și tocănițele din legume locale, preparate cu roșii, ceapă și ierburi aromatice, gătite lent.

De asemenea, în multe taverne se servesc plăcinte tradiționale cu brânză sau ierburi, dar și preparate din carne de capră sau miel, gătite la cuptor. Deserturile sunt de obicei simple, pe bază de miere, nuci și dulciuri făcute în casă.

Ce trebuie să știi despre această insulă din Grecia

Turiștii care caută un decor aproape de poveste aleg plajele din Sifnos pentru atmosfera lor liniștită și pentru peisajele naturale bine păstrate. Apa este limpede, cu nuanțe de albastru intens, iar linia țărmului alternează între nisip fin și pietriș.

În perioadele de extrasezon, precum aprilie sau început de mai, tarifele pentru camere duble pornesc de la aproximativ 70–120 de euro pe noapte în această zonă a Greciei. Odată cu apropierea sezonului de vârf, în iunie, prețurile urcă frecvent spre 120–200 de euro pe noapte, în funcție de facilități.

În lunile iulie și august, considerate vârful sezonului turistic, multe unități de cazare au tarife cuprinse între 180 și 350 de euro pe noapte pentru camere standard.

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