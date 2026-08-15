Săgeata verde intermitentă de la semafor este una dintre regulile de circulație pe care mulți șoferi le interpretează greșit, mai ales cei începători. Lumina permite continuarea deplasării în direcția indicată chiar dacă semaforul principal este roșu, însă nu acordă automat prioritate celui care virează.

Regula are un scop simplu: fluidizarea traficului în intersecțiile aglomerate, fără ca acest lucru să însemne eliminarea obligației de a acorda prioritate celorlalți participanți la trafic.

Săgeata verde intermitentă este o lumină suplimentară a semaforului principal și apare, de regulă, sub forma unei săgeți orientate spre dreapta, pe fond negru.

Potrivit art. 59 alin. (4) din OUG nr. 195/2002, atunci când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, aprinderea acesteia permite vehiculelor să-și continue deplasarea în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric. Există însă o condiție esențială: șoferul trebuie să acorde prioritate vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație. Prin urmare, săgeata verde intermitentă nu trebuie confundată cu lumina verde normală. Ea permite trecerea, dar nu schimbă regulile privind prioritatea.

În momentul în care săgeata verde intermitentă este aprinsă, șoferul poate vira la dreapta fără să aștepte aprinderea culorii verzi a semaforului principal. Asta nu înseamnă că poate intra în intersecție fără să se asigure. Înainte de viraj trebuie acordată prioritate vehiculelor care au acest drept și pietonilor care traversează regulamentar. În funcție de configurația intersecției, aceștia nu sunt neapărat doar cei care vin din stânga. Prioritatea trebuie analizată în raport cu întreaga situație din intersecție și cu semnalizarea existentă.

Instructorul auto Florin Tichie atrage atenția că aceasta este una dintre cele mai frecvente confuzii: „Săgeata verde nu înseamnă că șoferul are prioritate. Înseamnă doar că are voie să treacă. Înainte de viraj trebuie să se asigure și să acorde prioritate celor care au acest drept”. Această diferență este esențială. Permisiunea de a trece și prioritatea sunt două lucruri diferite.

Șoferul care virează la dreapta pe săgeata verde intermitentă trebuie să fie atent și la pietoni. Dacă există o trecere pentru pietoni pe traseul virajului, faptul că săgeata verde este aprinsă nu îi permite conducătorului auto să treacă înaintea pietonilor care au dreptul să traverseze. Același principiu se aplică și în cazul altor participanți la trafic cărora semnalizarea sau regulile de prioritate le acordă dreptul de trecere.

O altă confuzie apare în intersecțiile cu mai multe benzi. Dacă prima bandă permite atât mersul înainte, cât și virajul la dreapta, un șofer care intenționează să meargă înainte poate rămâne pe această bandă. Nu există o regulă generală prin care prima bandă să fie rezervată exclusiv celor care virează la dreapta. Situația se schimbă atunci când banda este semnalizată prin marcaj sau indicator ca fiind destinată exclusiv unei anumite direcții.

Regulamentul prevede că, la intersecțiile prevăzute cu indicatoare sau marcaje pentru semnalizarea direcției de mers, conducătorii trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției dorite și să respecte semnificația acestora.

Dacă prima bandă are, de exemplu, un marcaj care indică obligatoriu dreapta, șoferul aflat acolo nu poate continua înainte. Dacă marcajul permite atât mersul înainte, cât și virajul la dreapta, cele două direcții sunt permise.

În lipsa unei obligații stabilite prin indicator sau marcaj, șoferul care circulă înainte poate utiliza prima bandă. Asta înseamnă că un conducător auto care dorește să vireze la dreapta și vede în fața sa o mașină care așteaptă culoarea verde pentru a merge înainte trebuie să aștepte. Nu există dreptul de a forța acel vehicul să elibereze banda doar pentru că în intersecție există o săgeată verde intermitentă.

„Dacă banda permite și mersul înainte, cel care merge înainte nu este obligat să se mute doar pentru că alt șofer vrea să vireze la dreapta. Cel care virează trebuie să respecte încadrarea și să aștepte dacă traiectoria este ocupată”, a explicat instructorul Florin Tichie

Regulamentul stabilește că, la intersecțiile fără marcaje de delimitare a benzilor, cei care intenționează să meargă înainte pot ocupa oricare dintre rânduri, în timp ce pentru virajul la dreapta se ocupă rândul de lângă bordură sau acostament.

Un șofer care vrea să vireze la dreapta nu are dreptul să îi preseze pe cei din față cu claxonul sau cu flash-uri pentru a-i determina să se mute. Folosirea repetată a semnalelor sonore sau luminoase pentru a obliga nejustificat un alt conducător auto să elibereze banda este inclusă de Codul Rutier în categoria comportamentului agresiv.

Florin Tichie recomandă ca șoferii să nu transforme o situație obișnuită din trafic într-un conflict: „Dacă ai ajuns pe banda pe care se află și o mașină care merge înainte, nu o poți obliga să dispară din fața ta. Aștepți, te asiguri și faci manevra atunci când ai loc.”

Începând cu 1 iulie 2026, punctul-amendă este de 216,25 lei. Prin urmare, sancțiunea de 4–5 puncte-amendă pentru comportament agresiv este cuprinsă între 810 și 1.012,50 lei, iar pentru această faptă se aplică și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Prezența săgeții verzi intermitente simplifică deplasarea, dar nu elimină obligațiile obișnuite ale conducătorului auto.

Înainte de a vira la dreapta, trebuie verificate:

-semnalizarea rutieră din intersecție; -marcajele de pe banda de circulație; -existența pietonilor care traversează; -vehiculele care au prioritate; -eventualele biciclete, trotinete sau alte vehicule aflate pe traseul virajului; -posibilitatea efectuării manevrei fără pericol.

În plus, virajul trebuie efectuat fără perturbarea circulației și fără punerea în pericol a celorlalți participanți la trafic. Codul Rutier prevede această obligație pentru schimbarea direcției de mers.

Scopul semaforului intermitent este de a permite trecerea atunci când traficul din direcția respectivă poate fi traversat în siguranță, fără ca șoferii să fie obligați să aștepte schimbarea semaforului principal. „Regula poate fi rezumată simplu: săgeata verde îți dă voie să virezi, nu îți dă prioritate. De aceea, șoferul trebuie să privească săgeata ca pe o permisiune condiționată de respectarea priorității.

Dacă există vehicule sau pietoni care au drept de trecere, aceștia trebuie lăsați să treacă înainte. Pentru șoferi, diferența dintre cele două situații este esențială: culoarea verde intermitentă permite manevra, în timp ce regulile de prioritate stabilesc cine trece primul”, a mai explicat instructorul Florin Tichie.