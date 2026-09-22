Aplicațiile de navigație precum Waze și Google Maps sunt legale în toată Europa când e vorba de traseu, trafic și accidente. Problema apare la funcțiile care anunță radarele și echipajele de poliție. Regulile diferă puternic de la o țară la alta, iar șoferii care trec granița pot primi amendă dacă nu știu unde se schimbă legea.

În România, alertele comunitare despre poliție și radare sunt legale. Aplicațiile nu detectează semnalul radarului, ci afișează doar raportările altor șoferi. Interzise rămân detectoarele hardware care captează undele emise de aparatul de măsură.

În Germania, folosirea activă a avertizărilor de radar sau controale în timpul mersului este interzisă. Deținerea aplicației e tolerată, dar funcția trebuie oprită. Amenda este relativ mică, însă se aplică.

În Franța, afișarea locațiilor exacte ale radarelor este interzisă; sunt acceptate doar avertizări generice de tip „zonă de pericol”. Sancțiunile pot ajunge la 1.500 de euro, cu puncte de permis și confiscare a dispozitivului. Elveția are unul dintre cele mai stricte regimuri: poate fi problematică inclusiv deținerea de date sau funcții care anunță radarele.

În 2026, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a clarificat că statele membre pot obliga aplicațiile să ascundă temporar anumite controale. Nu există o interdicție unică la nivel european, ci libertatea fiecărei țări de a reglementa.

Poliția nu poate „scana” telefonul de la distanță. Aplicațiile de navigație nu emit semnale detectabile, spre deosebire de detectoarele clasice. Constatarea se face aproape exclusiv prin observare directă la control:

telefonul este în suport, iar pe ecran se văd iconițe de radar sau poliție;

se aude alerta vocală în momentul opririi;

șoferul interacționează cu aplicația sau recunoaște folosirea funcției.

Fără aceste elemente vizibile sau audibile, este foarte greu de dovedit că avertizările erau active. O percheziție informatică a telefonului (citirea setărilor și a aplicațiilor) nu se face la o simplă oprire în trafic. Ea necesită, de regulă, urmărire penală și autorizare a procurorului sau a judecătorului.

În cele mai multe cazuri nu e vorba de dosar penal, ci de contestația procesului-verbal de contravenție. Ai termen legal să plătești sau să depui plângere la judecătorie.

În instanță se verifică:

dacă fapta este într-adevăr interzisă în țara respectivă;

dacă procesul-verbal descrie concret ce s-a văzut sau auzit;

dacă există probe suficiente (descriere detaliată, eventuale fotografii).

Șoferul poate invoca că pe ecran nu apărea nicio alertă, că folosea doar navigația sau că procesul-verbal este vag. Cu cât constatarea polițistului este mai puțin precisă, cu atât cresc șansele de anulare a amenzii. Instanța poate menține sancțiunea, o poate reduce sau o poate desființa complet.

Aplicația de navigație rămâne legală aproape peste tot. Riscul apare la alertele precise de radar și poliție, mai ales în Germania, Franța și Elveția. Poliția nu îți citește telefonul de la distanță și nu face percheziție informatică pentru o amendă rutieră obișnuită.

Ea sancționează ce vede și ce aude în mașină. Cel mai sigur, înainte de a circula în țările cu restricții, este să dezactivezi funcțiile de avertizare. Astfel eviți atât amenda, cât și discuțiile ulterioare din instanță.