Economie

Șoferii primesc încă trei luni de protecție față de scumpirea motorinei. Decizia anunțată de premier la Guvern

Șoferii primesc încă trei luni de protecție față de scumpirea motorinei. Decizia anunțată de premier la GuvernSursa foto: gov.ro
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Din cuprinsul articolului

Guvernul va menține încă trei luni măsurile prin care sunt limitate majorările prețului la motorină. Decizia a fost anunțată vineri de premierul Luca Niculescu, la începutul ședinței Executivului, în care urmează să fie aprobată și prima rectificare bugetară din acest an.

„Ne preocupă, de asemenea, creşterea preţului la carburant, suportată din ce în ce mai greu de români, şi ca măsură de sprijin vom prelungi astăzi cu încă trei luni perioada de aplicare a măsurilor pentru limitarea majorărilor la preţul motorinei”, a declarat premierul.

Luca Niculescu: Rectificarea bugetară aduce fonduri suplimentare pentru Sănătate

Un alt subiect aflat pe agenda ședinței de Guvern este prima rectificare bugetară. Potrivit lui Luca Niculescu, prin această reașezare a bugetului vor fi asigurate fondurile necesare pentru cheltuielile urgente din sistemul sanitar.

spital

spital / sursa foto> dreamstime.com

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor primi bani pentru medicamente, materiale sanitare și servicii medicale destinate pacienților, inclusiv celor înscriși în programele naționale de sănătate.

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Premierul a precizat că rectificarea va asigura și resursele necesare pentru plata tuturor pensiilor până la sfârșitul anului, precum și pentru drepturile copiilor și ale persoanelor cu dizabilități.

Bani pentru comunitățile locale, agricultură și proiectele PNRR

Sumele prevăzute prin rectificare vor fi direcționate și către comunitățile locale, investițiile în agricultură și finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Luca Niculescu a inclus accelerarea implementării PNRR printre prioritățile Guvernului. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, s-a întors de la Bruxelles, unde a avut misiunea de a susține demersurile pentru ca România să încaseze cât mai mulți bani din acest program.

Premierul le-a cerut miniștrilor să transmită Comisiei Europene clarificările solicitate, în termenele stabilite, și să prezinte argumentat măsurile luate de România pentru rezolvarea problemelor restante.

O nouă reașezare a bugetului, până la sfârșitul anului

Guvernul intenționează să prezinte o a doua reașezare a bugetului până la finalul anului, pentru a asigura continuitatea serviciilor publice din Sănătate, Educație, securitate națională și celelalte domenii de activitate.

„Între timp, domnul ministru al Finanţelor va prezenta un raport privind starea finanţelor ţării”, a mai declarat Luca Niculescu.

Premierul a afirmat că măsurile adoptate prin rectificare urmăresc să restabilească stabilitatea financiară după perioada de incertitudine politică, cu menținerea disciplinei bugetare.

La începutul ședinței, acesta a cerut și monitorizarea necesarului de energie pentru sezonul rece, inclusiv a cantităților de gaze din depozite și a funcționării sistemului energetic.

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