Economie

Ce spune ministrul Nazare despre carburanți și accize

Ce spune ministrul Nazare despre carburanți și accizeBenzinărie. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că stabilitatea financiară și disciplina fiscal-bugetară sunt esențiale pentru mediul de afaceri, în contextul pregătirii bugetului pentru 2027 și al măsurilor de relansare economică. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire desfășurată luni, la Palatul Victoria, la care au participat premierul Luca Niculescu și reprezentanți ai companiilor.

„Statul trebuie să își controleze cheltuielile și să reducă risipa”

Nazare a precizat că propunerile și preocupările firmelor vor fi luate în considerare în elaborarea bugetului și în aplicarea măsurilor de sprijin.

Ministrul susține că statul trebuie să își controleze cheltuielile și să reducă risipa, respectând principiul potrivit căruia nicio cheltuială permanentă nouă nu trebuie introdusă fără o sursă permanentă de finanțare.

Potrivit acestuia, consolidarea fiscală urmărește recâștigarea predictibilității, reducerea treptată a costurilor de finanțare și creșterea încrederii investitorilor.

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Nazare promite plata facturilor restante către companii

Printre prioritățile prezentate se numără accelerarea rambursărilor de TVA și reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor pentru concedii medicale. Ministerul vizează un calendar predictibil pentru recuperarea sumelor avansate de angajatori în numele statului.

O altă direcție este plata facturilor pentru investiții și continuarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și fonduri europene. Nazare afirmă că instituția a alocat resurse bugetare pentru aceste investiții, urmărind reducerea întârzierilor și plata lucrărilor executate.

sursa: Facebook

Ministrul a menționat și consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), pentru care sunt prevăzute 250 de milioane de euro în acest an. Instituția ar urma să dezvolte instrumente de finanțare pentru investiții, întreprinderi mici și mijlocii și proiecte strategice, inclusiv prin mobilizarea capitalului privat.

Ce spune Nazare despre carburanți

În sectorul transporturilor, autoritățile analizează prelungirea măsurilor de protecție asociate crizei de pe piața carburanților și continuarea, în 2027, a compensării parțiale a accizei pentru motorina utilizată în transportul rutier comercial.

Nazare a anunțat, totodată, accelerarea schemelor de sprijin pentru producția locală, tehnologiile avansate, materiile prime critice, industria de apărare și dezvoltarea regională. Ministerul lucrează, împreună cu BID și Fondul European de Investiții, la un fond național de fonduri destinat mobilizării capitalului privat.

Ministrul susține că obiectivul este creșterea producției interne, a investițiilor și a valorii adăugate generate în România.

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