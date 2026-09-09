Într-o perioadă în care prețul benzinei și al motorinei apasă tot mai mult asupra bugetului, mulți șoferi au intrat în obiceiul de a alimenta „cu țârâita” sau de a merge până când martorul de rezervă se aprinde.

Pare o economie inteligentă. În realitate, acest obicei poate genera pentru șoferi costuri mult mai mari decât litrii de carburant pe care crezi că îi economisești.

Când nivelul din rezervor scade foarte mult, pompa de combustibil rămâne fără lichidul care o răcește și o unge. Funcționează aproape „pe uscat”, se supraîncălzește și se uzează prematur.

Înlocuirea ei nu este o reparație ieftină: în funcție de modelul mașinii, factura poate ajunge ușor la peste o mie de lei, uneori chiar mai mult. O pompă defectă înseamnă, de multe ori, mașină care nu mai pornește sau care se oprește în mers.

Nu este vorba doar despre pompă. Pe fundul rezervorului se adună în timp impurități, sedimente și particule din carburant. Când nivelul este minim, aceste depuneri sunt aspirate în sistem. Rezultatul?

Filtrul de combustibil se înfundă mai repede, iar injectoarele pot suferi. Curățarea sau înlocuirea injectoarelor reprezintă o altă cheltuială serioasă, de multe ori mai mare decât alimentările pe care ai încercat să le amâni.

La aceste riscuri se adaugă riscul practic de a rămâne în pană. Rezerva oferă, de regulă, câteva zeci de kilometri, dar autonomia reală depinde de stilul de condus, de trafic și de condițiile de drum.

O pană de carburant pe autostradă, noaptea sau în plin trafic urban înseamnă timp pierdut, eventual tractare și stres inutil.

Specialiștii recomandă ca nivelul carburantului să nu scadă sub un sfert din rezervor. Aprinderea martorului de rezervă ar trebui să fie semnalul că trebuie să alimentezi în cel mai scurt timp, nu invitația de a mai „stoarce” zeci de kilometri. Economia aparentă de câțiva litri se poate transforma rapid într-o reparație de sute sau mii de lei.

Pe termen lung, obiceiul de a nu lăsa rezervorul aproape gol protejează atât portofelul, cât și fiabilitatea mașinii. Carburanții sunt scumpi, dar reparațiile la sistemul de alimentare sunt, de cele mai multe ori, și mai scumpe.