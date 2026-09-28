Mulți conducători auto cred că o amendă rutieră rămâne valabilă la nesfârșit. În realitate, legea prevede termene clare atât pentru întocmirea procesului-verbal, cât și pentru executarea silită a sumei. Aceste termene există, dar rareori ajută șoferul care speră că „se uită” amenda.

Agentul constatator trebuie să întocmească procesul-verbal de contravenție în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Dacă acest termen este depășit, amenda nu mai poate fi aplicată legal.

Exemplu: dacă ai fost prins cu viteză pe 1 martie, procesul-verbal trebuie emis cel târziu până la 1 septembrie. După această dată, fapta nu mai poate fi sancționată. În practică, majoritatea amenzilor se întocmesc pe loc sau în câteva zile, așa că acest termen rareori expiră în favoarea șoferului.

După ce procesul-verbal este întocmit și rămâne definitiv (nu mai poate fi contestat sau contestația a fost respinsă), începe să curgă un alt termen: cel al prescripției executării.

Conform regulilor generale aplicabile creanțelor fiscale și contravenționale, dreptul organului fiscal de a cere executarea silită se prescrie în termen de 5 ani. Termenul se calculează de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța. Așadar, o amendă din 2026 se poate prescrie abia la finalul anului 2032, dacă nu au intervenit acte de executare care să întrerupă sau să suspende termenul.

Prescripția nu este automată și nu intervine ușor. Orice somație, poprire sau alt act de executare resetează sau suspendă termenul. În plus, amenzile neachitate pot fi transmise organelor fiscale, care au instrumente eficiente de recuperare (poprire pe conturi, asupra veniturilor etc.).

Amenda de circulație se poate prescrie, dar greu și târziu. Termenul de 6 luni protejează doar împotriva unei sancțiuni aplicate cu mare întârziere.

Odată ce procesul-verbal există și a rămas definitiv, șoferul are la dispoziție ani buni în care riscă executarea silită. Cel mai sigur rămâne plata în termenul legal sau contestarea temeinică a procesului-verbal, nu speranța că „se prescrie”.