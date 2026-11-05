Politica

Adrian Năstase, dezvăluire despre Traian Băsescu și Coldea

Adrian Năstase, dezvăluire despre Traian Băsescu și ColdeaSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Fostul premier Adrian Năstase a povestit o conversație pe care susține că a avut-o cu Traian Băsescu, în timpul unui eveniment oficial. Potrivit acestuia, fostul președinte i-ar fi spus că Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, s-a ocupat de dosarele sale penale.

Năstase a povestit episodul în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, unde a vorbit despre rolul pe care, în opinia sa, l-ar fi avut fostul șef al statului în anchetele care l-au vizat.

Adrian Năstase, despre discuția cu Traian Băsescu și rolul lui Florian Coldea

Potrivit fostului premier, întâlnirea a avut loc la o recepție diplomatică, despre care crede că fusese organizată cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Moldova. Năstase spune că Traian Băsescu s-a apropiat de el și a făcut o precizare referitoare la dosarele în care fusese cercetat.

Florian Coldea

Florian Coldea. Sursa foto: Arhiva EVZ

„În mod evident. Eu știu că s-a ocupat foarte eficient de dosarele mele și asta mi-a spus Traian Băsescu, deci am o sursă credibilă. Eram la o recepție, cred că de Ziua Națională a Republicii Moldova, și a venit Băsescu, m-a bătut pe umăr și mi-a spus: «Adriane, să știi că nu eu ți-am făcut dosarele, ci Coldea»”, a povestit Adrian Năstase.

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Replica fostului premier după explicația lui Traian Băsescu

Adrian Năstase a spus că nu a fost de acord cu explicația fostului președinte. În răspunsul pe care afirmă că i l-a dat atunci, a susținut că Florian Coldea nu ar fi avut un interes propriu să instrumenteze dosarele, ci ar fi acționat în interesul lui Traian Băsescu.

„Traiane, eu nu cred că el a avut un interes să-mi facă dosare. Cred că interesul a fost al tău, pentru că el s-a ocupat de dosare…”, a declarat fostul premier.

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