Fostul președinte Traian Băsescu a analizat vineri, 20 noiembrie, rezultatele summitului dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurat în China. Acesta consideră că întâlnirea a avut mai degrabă un impact mediatic decât rezultate concrete, întrucât liderii nu au ajuns la un acord privind controlul armamentului nuclear și nici nu au anunțat soluții pentru conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Traian Băsescu a declarat că discuțiile dintre cei trei președinți au durat aproximativ 90 de minute în spatele ușilor închise, timp pe care îl consideră insuficient pentru negocieri aprofundate. Fostul șef al statului a invocat inclusiv necesitatea traducerii intervențiilor fiecărui lider, care ar fi redus timpul disponibil pentru abordarea subiectelor importante.

În opinia sa, summitul a atras atenția publicului internațional, însă rezultatele nu au fost pe măsura interesului generat.

„Mi s-a părut un spectacol de mare efect, care a făcut toată planeta curioasă, dar spectacol în urma căruia nu prea se întâmplă nimic. În urma acestui spectacol nu s-a oprit nici războiul din Ucraina, nu s-a oprit nici războiul din Orientul Mijlociu. Din Iran, da. Da, deci pur și simplu un spectacol. Sigur, dacă te uiți la comunicatul după această întâlnire, care în mod real a avut 90 de minute, atât a fost întâlnirea celor trei cu ușile închise când s-au discutat lucrurile de interes, îmi pot da seama că nu putea avea în loc nici o discuție profundă, pentru un motiv simplu. Toți aveau translator. Gândiți-vă că în cele 30 de minute repartizate fiecaruia, nici unul nu vorbea direct, rapid, cursiv, trebuia să aștepte translația. Deci a fost foarte puțin timp afectat”, a declarat Traian Băsescu la România TV. Șoferii Uber și Bolt ar putea circula în toate localitățile din zonele metropolitane. Ce prevede proiectul de lege Sub amenințarea Kremlinului, Ceaușescu și Tito se alină unul în brațele celuilalt

Fostul președinte a făcut referire la comunicatul publicat după summit, în care au fost incluse teme precum reforma Organizației Națiunilor Unite și situația pieței petrolului. Potrivit interpretării sale, discuțiile despre creșterea producției petroliere ar fi avantajat Rusia, în condițiile în care aceasta ar avea capacitatea de a majora rapid cantitățile produse.

Băsescu a remarcat că documentul final nu conține referiri explicite la Iran sau la conflictul din Orientul Mijlociu în secțiunea dedicată petrolului.

„Dacă ne uităm și la comunicatul acestui summit în trei, vedem că s-a discutat reforma Organizației Națiunilor Unite, care este o poveste mai veche susținută de Trump. Vedem că s-a discutat despășirea crizei petrolului fără să se facă vreo mențiune legată de Orientul Mijlociu sau de Iran, ci pur și simplu pentru a se da satisfacție Rusiei care în acest fragment de comunicat se vorbește despre creșterea producției petrolului, din cei trei singura care avea mare potențial de creștere peste noapte foarte rapid era Rusia".

Traian Băsescu consideră că principalul obiectiv neîndeplinit al președintelui american a fost obținerea unui acord trilateral privind controlul armamentului nuclear.

Fostul șef al statului a explicat că Washingtonul urmărește includerea Chinei într-un viitor tratat alături de Statele Unite și Rusia, după expirarea acordurilor anterioare privind limitarea arsenalelor nucleare. Potrivit acestuia, Beijingul refuză participarea la un asemenea acord în condițiile actuale, invocând diferența dintre numărul de focoase nucleare deținute de China și arsenalele american și rus.

Băsescu a prezentat estimări de aproximativ 5.000 de focoase pentru Statele Unite, 5.400 pentru Rusia și 600 pentru China. Fostul președinte a susținut că autoritățile chineze condiționează participarea la un nou tratat de reducerea arsenalelor celorlalte două puteri la un nivel comparabil cu cel propriu.

„Aici este punctul sensibil în care Trump n-a obținut satisfacție. De fapt era cel mai important punct, ceea ce în discuțiile bilaterale Statele Unite China și Statele Unite Rusia, Statele Unite n-au reușit să-și atingă obiectivul care vizează un acord de control asupra armamentelor nucleare tripartit, adică America, Rusia, China. Până acum au existat acorduri care vizau limitarea armamentelor nucleare cu rază medie și cele cu rază lungă de acțiune cu peste 5.500 de km între Rusia și Federatia Rusă. Aceste acorduri au expirat, n-au fost prelungite pentru că America a refuzat să le prelungească atâta timp cât China nu devine și a parte a acestor acorduri.

Rezultatul de zilele acestea din China a fost că rămâne cum am discutat, adică China refuză să fie a treia parte la un alt fel de tratat reclamând un arsenal nuclear mult mai mic decât cel de care dispune America și Rusia. Statele între au circa 5.000 de ogive nucleare, Rusia are 5.400, iar China doar 600. Și spune, reduceți-vă voi armamentul nuclear la nivelul meu la 600 ogive nucleare și atunci semneti eu acordul cu voi. Acest lucru nu vrea nici o parte, nici alta. Deci mai rămâne de negociat. Din păcate, președintele Trump n-a obținut satisfacție aici".

Fostul președinte a abordat și situația războiului din Ucraina, arătând că subiectul nu a fost inclus în comunicatul final al întâlnirii trilaterale. Traian Băsescu a afirmat că, deși conflictele din Ucraina și Iran ar fi fost discutate, cei trei lideri nu au prezentat în documentul comun o soluție pentru acestea.

Referitor la absența reprezentanților Uniunii Europene, fostul șef al statului a susținut că participarea acestora nu era justificată de formatul reuniunii, desfășurate în cadrul unui eveniment al unei organizații din regiunea Asia-Pacific. În schimb, Băsescu a făcut referire la disponibilitatea Statelor Unite de a discuta cu europenii despre soluționarea conflictului din Ucraina și la posibilitatea ca Rusia să accepte participarea acestora la negocieri.

„În ceea ce privește războare din Ucraina și Iran, nu fac obiectul comunicatului oficial al celor trei, chiar dacă s-au discutat și bilateral și chiar trilateral la un moment dat, dar nu au fost incluse niciunul din ele în comunicatul final. În ceea ce ne privește, nimic. Eu am văzut o agitație care pur și simplu m-a dezarmat.Vai, ce stabilesc ăștia acolo? De ce nu sunt și europenii? Păi ce să caute europenii? Că aici sunt membri 21 de state, toate cu frontiere la Pacific. Nu există nici un membru al Uniunii Europele care să fie și membru al acestei organizații, al apelului. Deci nu avea ce să caute Uniunea Europeană acolo.

Ce s-a obținut paralel și fără legătură cu summit-ul celor trei, cu spectacolul organizat de cei trei, și dacă aveți timp putem discuta și de ce l-au organizat, dar ce s-a obținut separat de summit nu este decât declarația Statelor Unite că vor discuta împreună cu europenii cu privire la conflictul din Ucraina și se pare că și Federația Rusă a început să accepte ideea că și europenii vor fi la masa dezbaterelor cu privire la soluția pentru Ucraina", spune Băsescu.