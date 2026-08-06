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Acord trilateral pe Flancul Estic. Forțele aeriene din România, Bulgaria și Spania își unesc forțele sub comanda NATO

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Acord trilateral pe Flancul Estic. Forțele aeriene din România, Bulgaria și Spania își unesc forțele sub comanda NATONATO. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Forțele aeriene din Bulgaria, România și Spania au făcut un pas decisiv pentru întărirea apărării pe Flancul Estic al Alianței Nord-Atlantice. Cele trei state au semnat un acord tehnic trilateral care permite desfășurarea de operațiuni transfrontaliere de poliție aeriană în cadrul NATO. Anunțul oficial a fost făcut joi de Ministerul bulgar al Apărării, printr-un comunicat transmis de agenția EFE.

Acord trilateral pe Flancul Estic. Forțele aeriene din România, Bulgaria și Spania își unesc forțele sub comanda NATO

Noua înțelegere se bazează pe cadrul normativ deja existent la nivel regional. Conform anunțului, înțelegerea a fost încheiată în virtutea unui acord bilateral între România și Bulgaria, semnat în 2021, care prevede posibilitatea ca avioane de vânătoare dintr-o țară terță, în acest caz Spania, să participe la operațiuni de poliție aeriană.

NATO

NATO / sursa: nato.it

Intervenții rapide pe spațiul aerian al celor două țări vecine

Misiunile vor fi integrate complet în structurile de comandă ale Alianței. În cadrul Sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă al NATO (NATINAMDS), forțele aeriene spaniole vor efectua misiuni de patrulare aeriană atât în spațiul aerian al României, unde sunt desfășurate în prezent, iar dacă va fi necesar de asemenea în spațiul aerian al Bulgariei, a explicat Ministerul Apărării de la Sofia.

Această flexibilitate operațională permite avioanelor spaniole să treacă granița dintre România și Bulgaria în timp real pentru interceptarea potențialelor amenințări aerodinamice.

Răspuns direct la tensiunile din apropierea Ucrainei

Decizia vine pe fondul necesității de a securiza spațiul aerian al celor două țări din regiunea Mării Negre. Desfășurarea de misiuni comune de supraveghere aeriană împreună cu alte state membre ale NATO face parte din mecanismele Alianței menite să garanteze securitatea spațiului aerian al țărilor de pe flancul estic, în apropierea Ucrainei.

Pe lângă efectul direct de descurajare, măsura ajută la eficientizarea modului în care aliații lucrează împreună. Această cooperare contribuie la consolidarea coordonării în materie de apărare aeriană și antirachetă între aliați și de asemenea la consolidarea capacităților de apărare colectivă, mai menționează Ministerul bulgar al Apărării.

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