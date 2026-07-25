Un zbor al companiei Qatar Airways spre Marea Britanie a fost interceptat cu avioane de vânătoare RAF Typhoon la Manchester, potrivit The Independent.

Un băiat de 14 ani „asistă ofițerii în ancheta lor” după ce o amenințare falsă a fost făcută la adresa unei aeronave care se îndrepta spre aeroportul din Manchester, au anunțat autoritățile.

Avioane RAF Typhoon au fost trimise din Lincolnshire vineri pentru a intercepta zborul Qatar Airways ca răspuns, a confirmat Ministerul Apărării de la Londra.

Nats (Serviciul Național de Trafic Aerian) a primit amenințarea vineri în jurul orei 18:00, iar poliția a intervenit alături de RAF și autoritățile aeroportuare.

Aeronava a aterizat în siguranță și nu a existat nicio amenințare la adresa pasagerilor sau a echipajului, a confirmat Poliția din Greater Manchester.

Un băiat de 14 ani din Bolton, care nu se afla la bordul zborului, a fost identificat și „asistă ofițerii în ancheta lor”, a declarat poliția.

Inspectorul-șef Gary Homa a declarat: „Acest tip de comportament este complet inacceptabil. Siguranța publicului este întotdeauna prioritatea noastră principală și fiecare raport de acest gen este tratat extrem de serios.

„Apelurile false pot provoca perturbări semnificative, pot devia resurse vitale ale serviciilor de urgență și pot crea îngrijorare inutilă pentru pasageri, echipaj și publicul larg.

„Din fericire, acest incident s-a încheiat în siguranță, dar întocmirea de rapoarte false nu este o farsă și poate avea consecințe grave. Vom investiga întotdeauna incidentele de acest fel cu atenție și vom lua măsuri ferme în cazul în care au fost comise infracțiuni.”

Vineri, BBC a relatat că Ministerul Apărării a trimis avioanele RAF

Avioanele au decolat de la RAF Coningsby din Lincolnshire în urma alertei despre avionul care călătorea de pe aeroportul din Manchester dinspre Doha.

Un purtător de cuvânt al RAF a declarat la momentul respectiv că zborul „cauzează îngrijorare autorităților civile”.

„Incidentul a fost rezolvat, iar avionul de linie a aterizat în siguranță”, au adăugat aceștia.

Zborul a aterizat la ora 19:45 BST, potrivit consiliului de sosiri al aeroportului din Manchester.