Pericolul neștiut al călătoriilor cu avionul: Soarele

Un studiu realizat de cercetătorii de la Surrey Space Centre atrage atenția asupra unui risc mai puțin vizibil pentru călătoriile cu avionul: în timpul unor furtuni solare puternice, nivelul radiațiilor atmosferice poate crește semnificativ la altitudinile la care circulă aeronavele comerciale.

Cercetarea, publicată în Journal of Space Weather and Space Climate, arată că fenomenul este relevant în special între aproximativ 8 și 14 kilometri altitudine, interval în care se desfășoară o mare parte a zborurilor comerciale.

Atmosfera terestră acționează ca un scut natural împotriva particulelor provenite din spațiu, însă protecția oferită este mai redusă pe măsură ce aeronavele urcă. În cazul unor explozii și furtuni solare de intensitate ridicată, particulele energetice care ajung în apropierea Pământului pot determina creșteri rapide ale nivelului de radiații.

În mod obișnuit, expunerea pasagerilor și a echipajelor în timpul unui zbor cu avionul este redusă. Situația se poate schimba însă în timpul unor evenimente solare extreme. Cercetătorii britanici estimează că, în noiembrie 2025, în timpul unei furtuni solare majore, radiația la altitudinea de zbor a ajuns temporar la aproape zece ori nivelul considerat normal pentru asemenea condiții.

Riscul nu privește doar oamenii aflați la bord. Particulele energetice pot interacționa și cu echipamentele electronice ale aeronavelor.

Un astfel de impact poate produce fenomenul cunoscut drept Single Event Upset (SEU), o eroare electronică generată atunci când o particulă de mare energie lovește un circuit.

În condiții obișnuite, asemenea incidente sunt rare. În timpul unei furtuni spațiale puternice, frecvența lor ar putea crește considerabil. Potrivit cercetătorilor, în scenarii extreme, numărul erorilor ar putea ajunge de la câteva într-o oră la mii într-un interval similar.

O creștere atât de mare ar putea pune presiune suplimentară asupra echipajelor și, în situații severe, ar putea afecta funcționarea unor sisteme importante ale aeronavei.

Studiul face referire și la un caz înregistrat anul trecut. Airbus a identificat o vulnerabilitate asociată radiației cosmice la un computer utilizat pentru controlul zborului pe aeronavele A320.

Problema a devenit evidentă după ce un avion JetBlue care efectua cursa Cancun-Newark a fost nevoit să aterizeze de urgență în Florida, în octombrie 2025. Ulterior, au fost dispuse verificări și măsuri care au vizat aproximativ 6.000 de aeronave A320.

Pentru cercetătorii de la Surrey Space Centre, incidentul demonstrează că influența vremii spațiale asupra aviației nu mai poate fi privită exclusiv ca un risc ipotetic.

Impactul fenomenelor solare diferă în funcție de ruta aeronavei. Regiunile polare prezintă o vulnerabilitate mai ridicată în timpul furtunilor geomagnetice, astfel că zborurile care traversează aceste zone pot fi afectate într-o măsură mai mare.

O cursă precum Londra-Heathrow-Vancouver ar putea fi, în anumite condiții, mai expusă decât un zbor desfășurat la latitudini mai mici. În cazul unor furtuni severe, operatorii aerieni ar putea lua în calcul schimbarea rutelor sau chiar oprirea temporară a unor curse.

O altă problemă evidențiată de cercetarea britanică este lipsa unui sistem unitar destinat gestionării efectelor unor furtuni spațiale extreme asupra aviației.

Specialiștii susțin că mecanismele existente sunt orientate în principal spre evaluarea expunerii obișnuite la radiații și nu oferă suficiente repere pentru situații excepționale. Echipa Surrey Space Centre propune, prin urmare, introducerea unei scări de radiație adaptate domeniului aviatic.

Un asemenea instrument ar putea ajuta operatorii să stabilească mai rapid când sunt necesare măsuri suplimentare, precum monitorizarea intensificată, modificarea rutelor sau suspendarea unor zboruri.

Cercetătorii subliniază că problema devine tot mai importantă pe măsură ce avioanele moderne se bazează pe un număr tot mai mare de sisteme electronice. Organizația Aviației Civile Internaționale consideră deja vremea spațială un posibil risc pentru comunicațiile radio, navigația GNSS și expunerea la radiații, însă studiul Surrey indică necesitatea unor măsuri mai bine adaptate evenimentelor solare extreme.