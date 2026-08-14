Fenomenele meteorologice severe continuă să genereze pierderi importante pentru proprietarii de autoturisme din România. În primele trei luni ale anului 2026, asigurătorii membri ai UNSAR au achitat peste 10,5 milioane de lei pentru daune provocate de furtuni și inundații mașinilor care aveau polițe CASCO.

Datele centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) arată că, în intervalul ianuarie-martie, au fost finalizate mai mult de 760 de dosare de daună. Calculat la nivelul întregului trimestru, înseamnă că peste 8 proprietari de autoturisme pe zi au primit despăgubiri pentru avarii produse de vremea severă.

Situația s-a amplificat în trimestrul al doilea. Între aprilie și iunie 2026, companiile de asigurări membre UNSAR au înregistrat peste 1.000 de notificări de daună pentru autoturisme afectate de furtuni și inundații. Astfel, aproximativ 11 șoferi în fiecare zi au anunțat că mașinile lor au fost avariate de fenomene meteorologice extreme.

Asigurătorii atrag atenția că autoturismele pot suferi avarii serioase în timpul episoadelor de vreme severă. Printre cauzele menționate se numără grindina, acumulările de apă și inundațiile, dar și obiectele sau copacii doborâți de vânt.

Alexandru Ciuncan, președintele și directorul general al UNSAR, spune că valoarea despăgubirilor demonstrează impactul financiar pe care astfel de evenimente îl pot avea asupra proprietarilor de autoturisme.

În acest context, reprezentanții organizației recomandă verificarea poliței CASCO înaintea plecării în concediu. Proprietarii sunt sfătuiți să se asigure că documentul include riscurile asociate calamităților naturale și să verifice existența unor servicii de asistență rutieră.

Aceste servicii pot include depanarea, tractarea mașinii sau acordarea unui autoturism de înlocuire, în funcție de condițiile contractului.

CASCO este o asigurare facultativă, iar riscurile acoperite diferă în funcție de produsul ales și de prevederile contractuale.

În funcție de poliță, despăgubirile pot viza daune provocate de accidente, furt sau tentativă de furt, vandalism, incendii și explozii. Pot fi incluse, de asemenea, pagube produse de grindină, furtuni, inundații, căderi de copaci sau alte obiecte, precum și incidente precum impactul cu animale ori spargerea și avarierea geamurilor.

UNSAR a fost înființată în 1994 și reprezintă 23 de companii de asigurări, care cumulează peste 90% din piața locală de profil.