Ce trebuie să facă șoferii cărora poliția le-a reținut talonul. Explicațiile RAR

Șoferii cărora polițiștii le-au reținut certificatul de înmatriculare din cauza unor defecțiuni tehnice trebuie să remedieze problemele și să prezinte mașina la Registrul Auto Român pentru verificare. Dacă talonul a fost reținut pentru un ITP expirat, inspecția necesară redobândirii documentului se efectuează exclusiv la RAR.

Recuperarea talonului reținut pentru probleme tehnice presupune mai întâi remedierea defecțiunilor constatate, după care autoturismul trebuie verificat într-o reprezentanță teritorială a Registrului Auto Român. RAR explică în secțiunea dedicată întrebărilor frecvente ce trebuie să facă proprietarul unei mașini aflate într-o astfel de situație.

„Dacă certificatul de înmatriculare a fost reținut pentru defecțiuni tehnice, după remedierea problemelor tehnice semnalate, vehiculul trebuie prezentat la una dintre reprezentanțele teritoriale ale Registrului Auto Român pentru verificarea subansamblelor / sistemelor la care au fost constatate defecțiuni”, transmite RAR.

Reglementările RAR prevăd că redobândirea certificatului reținut ca urmare a unor deficiențe tehnice, a lipsei ITP, a expirării sau anulării acestuia se realizează în baza unei inspecții tehnice efectuate de Registrul Auto Român.

După ce inspectorii verifică sistemele sau subansamblele pentru care polițiștii au reținut certificatul și constată că problemele au fost remediate, RAR confirmă acest lucru pe dovada înlocuitoare a certificatului. Pe baza documentului respectiv, șoferul poate face demersurile pentru recuperarea talonului.

Situația este diferită atunci când certificatul de înmatriculare a fost reținut din cauza unui ITP expirat. În acest caz, verificarea tehnică necesară pentru redobândirea documentului se face exclusiv la RAR.

„Pentru prezentarea vehiculului la RAR, trebuie să țineți seama că, în conformitate cu ultimele modificări ale Codului Rutier, pentru vehiculele înmatriculate în România, în momentul în care valabilitatea ITP expiră, în mod automat se suspendă înmatricularea vehiculului respectiv, iar vehiculul nu mai are drept de circulație pe drumurile publice.”

RAR confirmă că, la data expirării sau anulării ITP, înmatricularea vehiculului este suspendată de drept. Suspendarea încetează după ce mașina promovează o nouă inspecție tehnică periodică.

Controalele desfășurate în trafic de Registrul Auto Român au identificat numeroase autoturisme cu probleme tehnice importante. În 2025, inspectorii RAR au verificat 92.219 vehicule la nivel național, iar 38,5% dintre cele oprite pentru control aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase și au fost declarate neconforme. În cazul a 4.697 de vehicule, problemele constatate reprezentau un pericol iminent de accident.

Printre defecțiunile grave descoperite s-au numărat cele de la sistemele de frânare și direcție, dar și probleme la punți și fuzete.

„Am identificat deficiențe periculoase la sistemul de frânare, direcție, punți și fuzete”, explică Claudiu Mija, reprezentant al Registrului Auto Român.

RAR a anunțat că, în controalele desfășurate în trafic în 2025, au fost descoperite inclusiv vehicule cu defecțiuni periculoase la aceste componente.

Problemele tehnice de acest tip pot afecta direct controlul pe care șoferul îl are asupra autoturismului și pot genera situații periculoase în trafic.

„Poți rata un viraj, poți agăța un alt vehicul sau chiar se poate rupe roata”, atrage atenția Andrei Potra, expert în conducere defensivă.

În cazul unor nereguli minore, șoferii pot primi amendă, însă atunci când sunt descoperite defecțiuni grave, autoturismul poate fi scos imediat din trafic.

În urma controalelor comune desfășurate de RAR și Poliția Rutieră în 2025, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, iar 364 de vehicule au fost imobilizate. RAR anunță că, atunci când una dintre măsurile aplicate este reținerea certificatului, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea inspecției tehnice specifice într-o reprezentanță RAR.