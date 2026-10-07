Corveta „Contraamiral August Roman”, primele trageri în Marea Neagră

Corveta „Contraamiral August Roman” – 261 a participat marți, 6 octombrie, la un antrenament desfășurat în Marea Neagră, în cadrul căruia echipajul a exersat inclusiv respingerea aviației inamice, lupta împotriva navelor de suprafață și neutralizarea dronelor aeriene și maritime.

„Corveta Contraamiral August Roman – 261 a participat marţi, 6 octombrie, la un exerciţiu de antrenament pe mare, în cadrul căruia a executat trageri cu instalaţiile artileristice de la bord, prima activitate de acest tip de la intrarea în serviciul Forţelor Navale Române”, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Forţelor Navale Române.

Exercițiul a inclus mai multe secvențe de pregătire desfășurate pe mare.

În timpul antrenamentului din Marea Neagră, echipajul corvetei a desfășurat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingere a aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață și neutralizare a pericolelor de navigație.

Militarii au exersat și neutralizarea dronelor aeriene și maritime.

Totodată, militarii din grupa de inspecție a navei au executat trageri cu armamentul individual din dotare.

Forțele Navale Române au anunțat că nava se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare.

„Corveta Contraamiral August Roman – 261 se află în ultimele etape ale procesului de operaţionalizare, iar în perioada următoare va contribui semnificativ la executarea misiunilor de asigurare a libertăţii de navigaţie şi la consolidarea prezenţei navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. În acest sens, unul dintre obiectivele exerciţiului a constat în evaluarea navei şi a echipajului de către o echipă din cadrul Centrului de Instruire, Simulare, Evaluare şi Jocuri de Război al Forţelor Navale”, a mai transmis sursa citată.

Corveta „Contraamiral August Roman” – 261 are un echipaj format din 85 de militari și este comandată de căpitan-comandorul Sorin Huruială.

Nava din clasa HISAR a intrat în dotarea Forțelor Navale Române la 20 iunie 2026.

Corveta este destinată unei game largi de misiuni, printre care supravegherea, recunoașterea, patrularea, interdicția maritimă și operațiunile de căutare și salvare pe mare.

Nava poate fi folosită și pentru lupta la suprafață, misiuni antiaeriene și antisubmarin, având inclusiv capacitatea de a opera un elicopter de la bord.