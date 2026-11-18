Cât costă un brad natural în 2026 depinde de înălțime, de soi și de clasa de calitate: un brad Nordmann tăiat de 1,5–2 m pornește de la aproximativ 250 de lei. Brazii naturali sunt deja în vânzare, iar mulți comercianți primesc precomenzi încă din noiembrie.

Prețul unui brad natural în 2026 este apropiat de cel de anul trecut, iar sumele de mai jos sunt orientative, preluate din ofertele online de la mijlocul lui noiembrie. Afli și unde merită să cumperi, cum alegi un brad care ține până după Revelion și cum îl păstrezi verde.

Un brad natural costă în 2026 între aproximativ 170 și 750 de lei pentru înălțimile de apartament, de 1,5–2,5 m, în funcție de soi, de clasa de calitate și de tipul bradului, tăiat sau în ghiveci.

Înălțimea mută cel mai mult prețul: la un brad Nordmann tăiat, fiecare jumătate de metru în plus adaugă, de regulă, 150–300 de lei.

Înălțime Preț orientativ 2026, brad Nordmann sub 1,5 m 299–359 lei (mai ales brazi în ghiveci) 1,5–1,75 m 249–299 lei 1,75–2 m 169–449 lei (clasa Standard, de 1,8–2,2 m, de la 169 lei) 2–2,5 m 399–749 lei peste 2,5 m 999 lei (2,5–3 m) până la 5.499 lei (6,5–7 m)

Diferențele de pe același rând vin din clasa de calitate: Lux are coroana deasă și simetrică, Premium poate avea un defect minor, iar Standard e mai rar.

Molidul este cel mai ieftin pom de Crăciun, iar brazii Nordmann și Nobilis costă mai mult, dar își păstrează acele de aproximativ trei ori mai mult.

Soi Își păstrează acele în casă Preț orientativ 2026 Brad Nordmann 30–40 de zile 249–449 lei (tăiat, 1,5–2 m) Brad Nobilis 30–40 de zile circa 390 lei (tăiat, 2–2,25 m) Molid 10–14 zile 17 lei pentru un molid de până la 1,3 m, la ocoalele silvice (Romsilva, 2025) Molid argintiu 10–14 zile circa 800 lei (în ghiveci, 2–2,2 m)

Romsilva nu a publicat încă prețurile pentru 2026. În 2025, pomii de Crăciun cumpărați direct de la ocoalele silvice au costat între 17 lei, pentru un molid de până la 1,3 m, și 39 de lei, pentru un brad de 2–3 m.

Bradul Nordmann este crescut în masă în pepiniere, special pentru Crăciun: ajunge la 2 m în aproximativ 10 ani, are o rădăcină pivotantă care îl face rezistent la vânt și secetă și o coroană bogată și simetrică. „Brad argintiu” este denumirea comercială pentru bradul Nobilis (Abies procera) și pentru molidul argintiu (Picea pungens), care își păstrează acele mult mai puțin.

Un brad în ghiveci costă de 1,5–2 ori mai mult decât unul tăiat de aceeași înălțime: 459–599 de lei la 1,5–1,8 m, față de 249–299 de lei pentru un Nordmann tăiat.

Diferența vine din cei 6–7 ani de creștere în ghiveci, cu rădăcina întreagă. Pentru cine are curte, brazi în ghiveci care pot fi replantați rămân în grădină și după sărbători, iar un brad cu rădăcină în balot, scos din pământ, se prinde mult mai greu: rata de prindere e sub 30%, față de aproximativ 90% la bradul crescut în ghiveci.

Același brad de 2 m poate costa 170 de lei la un comerciant și peste 400 de lei la altul, din cauza a patru factori:

calitatea și simetria: un brad Lux poate costa dublu față de unul Standard;

proveniența: brazii din culturi și din import costă mai mult decât molizii de la ocoalele silvice;

livrarea, inclusă în preț sau taxată separat;

accesoriile, de exemplu un suport metalic de circa 130 de lei.

Bradul de Crăciun se cumpără din piețe și târguri, din hipermarketuri și garden center-uri sau online, iar diferența ține de cât vezi bradul înainte, de transport și de timp.

Unde Avantaje Limite Piețe și târguri vezi bradul, găsești molid ieftin brazi tăiați de zile bune, transport propriu Hipermarketuri și garden center-uri preț afișat, brazi în ghiveci alegere redusă spre final de sezon Magazine online livrare acasă, alegi înălțimea și soiul nu vezi bradul pe loc, termen de livrare

Brazii naturali de vânzare online au prețul afișat dinainte. Tot mai mulți români comandă online brazi naturali, cu livrare la domiciliu, pentru că pot alege înălțimea și soiul fără drumuri prin piețe.

Ca să alegi un brad care rezistă până după Revelion, verifici acele, soiul, trunchiul împreună cu actele de proveniență și momentul în care îl cumperi.

Un brad proaspăt are ace flexibile, care se îndoaie fără să se rupă și nu cad când scuturi bradul. Testul are trei pași:

Îndoaie un ac între degete: dacă se rupe, bradul e deja uscat. Trage o crenguță prin palmă: trebuie să rămână doar câteva ace. Lovește ușor trunchiul de pământ: pot cădea ace maronii din interior, nu ace verzi.

Bradul Nordmann și bradul Nobilis pierd cel mai greu acele și le păstrează 30–40 de zile în casă, potrivit comercianților. Molidul și molidul argintiu încep să le piardă după 10–14 zile.

Un brad cumpărat legal are acte de proveniență, pentru că pomii de Crăciun sunt considerați material lemnos și circulă cu aviz de însoțire înregistrat în SUMAL.

SUMAL 2.0 este sistemul informatic prin care statul urmărește lemnul de la recoltare la cumpărător. Poți cere actele vânzătorului, iar cu aplicația Inspectorul Pădurii verifici un transport de lemn după numărul de înmatriculare. Tăietura trunchiului trebuie să fie deschisă la culoare și umedă.

Un brad Nordmann proaspăt tăiat ține 30–40 de zile, așa că poate fi cumpărat oricând în decembrie: contează mai mult cât de recent a fost tăiat decât data cumpărării. Precomenzile din noiembrie aduc mai multe înălțimi și, adesea, reduceri.

Ca să păstrezi bradul natural verde 4–5 săptămâni, ai nevoie de o tăietură proaspătă, de apă zilnic și de o cameră care nu e supraîncălzită; de ele depinde cât rezistă un brad natural.

Taie 2–3 cm din trunchi și pune bradul imediat în apă, înainte ca rășina să închidă tăietura. Verifică zilnic apa din suport, ca baza trunchiului să nu rămână în aer. Ține-l la cel puțin 1 m de calorifer, sobă sau șemineu, într-o cameră de 19–24°C. Folosește lumini LED, care se încălzesc puțin și nu usucă crengile.

Un brad în ghiveci este un brad natural crescut de la început în ghiveci, cu rădăcina întreagă, pe care îl poți planta în grădină după sărbători. Bradul cu rădăcină în balot, scos din pământ înainte de sezon, se prinde mult mai greu. Un brad în ghiveci poate sta în casă 2–3 săptămâni, departe de calorifer și de pardoseala încălzită, cu 500 ml de apă la 6–7 zile. Înainte și după, stă 1–2 zile într-o încăpere cu temperatură intermediară între afară și casă. Se plantează când pământul nu e înghețat, într-o groapă de două ori mai largă decât ghiveciul; altfel, rămâne afară, în ghiveci, până în primăvară.

Bradul Nordmann are ace moi, care nu înțeapă și rămân pe crengi 30–40 de zile. Molidul are ace ascuțite și le pierde după 10–14 zile la căldură, dar costă de câteva ori mai puțin.

Un brad Nordmann tăiat de 1,75–2 m costă în 2026 între 289 și 449 de lei, în clasele Premium și Lux. Clasa Standard, de 1,8–2,2 m, pornește de la 169 de lei.

Un brad Nordmann rezistă în casă 30–40 de zile, cu apă zilnic și departe de calorifer. Un molid rezistă 10–14 zile, iar un brad în ghiveci care va fi replantat, 2–3 săptămâni.

Tradiția spune că bradul se împodobește în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Multe familii îl împodobesc însă la începutul lui decembrie sau de Sfântul Nicolae.

Pe un singur sezon, un brad natural costă cam cât unul artificial de calitate medie, dar artificialul se folosește mai mulți ani. Un Nordmann de 1,75–2 m costă 289–449 de lei, iar un brad artificial de 1,8 m costă de la circa 260 de lei, pentru modelele simple, până la 400–600 de lei, pentru cele cu ramuri dese. În schimb, bradul natural are miros de rășină și nu trebuie depozitat tot anul.

Bradul natural tăiat se duce la punctele de colectare ale primăriei sau ale operatorului de salubritate, unde e transformat în compost. Bradul în ghiveci se replantează în grădină.