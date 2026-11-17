Fostul premier și președintele Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, a lansat un avertisment ferm cu privire la modul în care este abordată tema reorganizării teritoriale a României. Potrivit declarațiilor făcute de acesta, în absența unor studii de impact riguroase și a unui plan bine fundamentat, dezbaterile actuale din spațiul public pe marginea subiectului riscă să rămână simple declarații politice fără finalitate, menite să mascheze absența unor măsuri reale la nivel executiv.

Prezent marți seară într-o intervenție televizată la Digi 24, liderul liberal a subliniat discrepanțele majore dintre mesajele transmise de principalii actori instituționali și politici în legătură cu modificarea hărții administrative. În opinia sa, lipsa de coerență demonstrează că nu există încă o viziune unitară și asumată asupra acestui proces esențial pentru modernizarea statului.

„Ce constatăm: avem un anunţ despre o posibilă reformă administrativă, dar fără să avem un proiect şi în aceste zile practic se flutură în spaţiul public declaraţii care sună într-un fel la Ministerul Administraţiei - comasări voluntare, sună altfel la sediul PSD - până la 1.500 de locuitori, până în 3.000 de locuitori şi judeţele, şi sună altfel la Guvern. Asta arată că nu poţi să vii cu o problemă foarte serioasă care este reforma în administraţie şi care trebuia făcută de foarte mulţi ani, fără să vii cu un proiect care trebuie discutat serios”, a afirmat Ilie Bolojan.

Fostul prim-ministru a explicat că restructurarea aparatului administrativ nu ar trebui să fie un simplu exercițiu de imagine, ci un demers orientat către eficiență economică și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Acesta a atras atenția că simpla alipire a unor unități administrativ-teritoriale cu resurse financiare reduse nu va genera automat prosperitate, dacă nu este însoțită de o analiză economică profundă.

„Pentru că de ce facem reformă? Nu doar ca să umplem spaţiul public de discuţii inutile. Facem reformă ca să avem cheltuieli mai puţine cu administraţia, pentru că e nevoie să reducem cheltuielile statului, facem reformă pentru ca oamenii să aibă servcii publice mai bune, un acces mai bun la ele şi facem reforma administraţiei ca să avem condiţii mai bune de dezvoltare. Dar asta presupune, de exemplu, că dacă doar lipeşti două comune sărace credem că vom avea o comună bogată? Deci fără o analiză serioasă care să stea la baza unei astfel de propuneri, totul nu este decât o discuţie, o perdea de fum care să acopere practic lipsa de soluţii şi de acţiune guvernamentală. Pentru că în afară de aceste discuţii nu au nimic concret”, a argumentat liderul PNL.

Totodată, politicianul a punctat că refuză să își construiască o poziție oficială pe baza unor idei lansate doar pentru a testa opinia publică, precizând că nu se poate „poziţiona sau raporta doar la blufuri care au fost anunţate în spaţiul public”.

În calitate de președinte al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan a dat asigurări că formațiunea pe care o conduce este deschisă dialogului instituțional și va sprijini orice inițiativă legislativă care vizează eficientizarea administrației publice, cu condiția ca aceasta să fie fundamentată pe criterii pragmatice, nu pe calcule electorale sau de partid.

„Vom aduce contribuţia noastră şi vom susţine reforma administraţiei din România, care este o necesitate, dar ea trebuie făcută serios, trebuie discutat cât se poate de clar astfel încât să vii cu lucruri care sunt fezabile. Altfel, dacă sunt doar calcule, pe cine salvăm, cum facem, nu am făcut nimic”, a conchis liderul liberal.